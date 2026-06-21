لوکاکو: مقابل ایران بیش از حد احساساتی بازی کردیم
روملو لوکاکو پس از تساوی بدون گل بلژیک برابر ایران، از ناکامی تیمش در استفاده از فرصتهای گلزنی ابراز نارضایتی کرد و دلیل این موضوع را تصمیمگیری احساسی بازیکنان در لحظات حساس دانست.
به گزارش ایلنا، روملو لوکاکو، مهاجم تیم ملی بلژیک، پس از توقف تیمش مقابل ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، به فرصتهای از دسترفته شاگردان رودی گارسیا اشاره کرد.
او در این باره گفت: «باید بررسی کنیم چه اتفاقی رخ داد، چون موقعیتهای زیادی خلق کردیم اما نتوانستیم به گل برسیم و این موضوع واقعاً ناامیدکننده است.»
مهاجم باتجربه بلژیک همچنین دلیل بخشی از مشکلات تیمش در این مسابقه را عملکرد احساسی بازیکنان عنوان کرد و افزود: «ما در لحظات کلیدی بیش از حد با احساسات بازی میکنیم.»
بلژیک در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر ایران به تساوی بدون گل رسید؛ نتیجهای که باعث شد سرنوشت صعود این تیم به مرحله حذفی به دیدار پایانی مرحله گروهی مقابل نیوزیلند کشیده شود.