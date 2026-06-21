به گزارش ایلنا، در شرایطی که تیم ملی ایران پس از دو بازی ابتدایی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده ترک لس‌آنجلس و سفر به هیوستون برای دیدار پایانی مرحله گروهی مقابل مصر می‌شود، ملی‌پوشان با انتشار پیامی ویژه، ضمن قدردانی از حمایت هواداران، بار دیگر یاد شهدای مظلوم میناب را گرامی داشتند و بر صلح، احترام و دوستی میان ملت‌ها تأکید کردند.

بازیکنان تیم ملی ایران پس از پایان دو دیدار خود در لس‌آنجلس، با انتشار پیامی ویژه بار دیگر یاد شهدای مظلوم میناب را گرامی داشتند و از حمایت ایرانیان قدردانی کردند.

ملی‌پوشان با #١۶٨ بار دیگر در لس آنجلس یاد شهدای مظلوم میناب را زنده کردند و نوشتند:

از ایران باستانِ چند هزار ساله تا ایرانِ متمدنِ امروز، روح ایران زنده و استوار مانده است.

با افتخار به لس‌آنجلس آمدیم، با جوانمردی رقابت کردیم و با سربلندی این شهر را ترک می‌کنیم.

لس‌آنجلس، از مهمان‌نوازی تو سپاسگزاریم.

و از همه ایرانیانی که در این ۱۸۰ دقیقه با تمام قلب، صدا و وجود خود برای ایران ایستادند، سپاسگزاریم.

آرزومند صلح، احترام و دوستی میان همه ملت‌های جهان هستیم.

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