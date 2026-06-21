پیام ویژه ملیپوشان در رختکن؛ با سربلندی لسآنجلس را ترک میکنیم
بازیکنان تیم ملی ایران پس از پایان دو دیدار خود در لسآنجلس، با انتشار پیامی ویژه بار دیگر یاد شهدای مظلوم میناب را گرامی داشتند و از حمایت ایرانیان قدردانی کردند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که تیم ملی ایران پس از دو بازی ابتدایی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده ترک لسآنجلس و سفر به هیوستون برای دیدار پایانی مرحله گروهی مقابل مصر میشود، ملیپوشان با انتشار پیامی ویژه، ضمن قدردانی از حمایت هواداران، بار دیگر یاد شهدای مظلوم میناب را گرامی داشتند و بر صلح، احترام و دوستی میان ملتها تأکید کردند.
بازیکنان تیم ملی ایران پس از پایان دو دیدار خود در لسآنجلس، با انتشار پیامی ویژه بار دیگر یاد شهدای مظلوم میناب را گرامی داشتند و از حمایت ایرانیان قدردانی کردند.
ملیپوشان با #١۶٨ بار دیگر در لس آنجلس یاد شهدای مظلوم میناب را زنده کردند و نوشتند:
از ایران باستانِ چند هزار ساله تا ایرانِ متمدنِ امروز، روح ایران زنده و استوار مانده است.
با افتخار به لسآنجلس آمدیم، با جوانمردی رقابت کردیم و با سربلندی این شهر را ترک میکنیم.
لسآنجلس، از مهماننوازی تو سپاسگزاریم.
و از همه ایرانیانی که در این ۱۸۰ دقیقه با تمام قلب، صدا و وجود خود برای ایران ایستادند، سپاسگزاریم.
آرزومند صلح، احترام و دوستی میان همه ملتهای جهان هستیم.