گارسیا: مقابل ایران کارایی لازم را نداشتیم

به گزارش ایلنا، رودی گارسیا پس از توقف بلژیک مقابل ایران در دومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، دلیل اصلی ناکامی تیمش را نداشتن دقت کافی در فاز هجومی عنوان کرد.

سرمربی بلژیک در این باره گفت: «در خط حمله کارایی لازم را نداشتیم. انتظار چنین مسابقه‌ای را داشتم؛ دیداری که در آن نزدیک به ۷۰ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشته باشیم، ارسال‌های زیادی انجام دهیم و ضربات متعددی به سمت دروازه بزنیم.»

وی ادامه داد: «ضربات ما در چارچوب بود اما نتوانستیم دروازه‌بان حریف را به اندازه کافی تحت فشار قرار دهیم. از سوی دیگر، ۱۰ نفره شدن تیم نیز شرایط را برای ما دشوارتر کرد.»

گارسیا با اشاره به تجربه‌های مشابه تیمش افزود: «پیش از این نیز چنین مسابقاتی را پشت سر گذاشته بودیم و معمولاً در آن‌ها حداقل سه گل به ثمر می‌رساندیم. این موضوع بخشی از شروع کند ما در جام جهانی است و در برخی دقایق کمی مردد و محتاط به نظر می‌رسیدیم.»

سرمربی شیاطین سرخ در پایان با اشاره به آخرین دیدار تیمش در مرحله گروهی گفت: «ما دقیقاً می‌دانیم که در بازی برابر نیوزیلند به چه نتیجه‌ای نیاز داریم.»

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