به گزارش ایلنا، اروگوئه و کیپ‌ورد در یکی از حساس‌ترین دیدارهای گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می‌روند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند معادلات صعود را دستخوش تغییر کند. هر دو تیم در هفته نخست یک امتیاز کسب کردند و حالا برای نزدیک شدن به مرحله حذفی، به دنبال سه امتیاز این بازی هستند.

شاگردان مارسلو بیلسا که در نخستین مسابقه مقابل عربستان سعودی متوقف شدند، امیدوارند با کسب پیروزی برابر کیپ‌ورد دوباره به کورس صعود بازگردند. سرمربی اروگوئه برای این دیدار دو تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کرده و خوان مانوئل سانابریا و آگوستین کانوبیو را به جای داروین نونیز و ماتیاس وینیا در ترکیب اصلی قرار داده است.

در سوی مقابل، کیپ‌ورد که در هفته نخست با متوقف کردن اسپانیا شگفتی‌ساز شده بود، با سه تغییر وارد زمین می‌شود. تلمو آرانخو، گیلسون بنشیمول و گری رودریگز جانشین لاروس دوارته، دایلون لیورامنتو و ژوانی کابرال شده‌اند تا نماینده آفریقا با ترکیبی تازه به دنبال خلق شگفتی دیگری باشد.

دیداری که نتیجه آن می‌تواند تکلیف مدعیان صعود از گروه H را تا حد زیادی مشخص کند و اهمیت آن، کمتر از یک فینال زودهنگام نیست.

ترکیب رسمی اروگوئه:

فرناندو موسلرا، سانابریا، اولیورا، کاسرس، وارلا، بنتانکور، اوگارته، آرائوخو، والورده، کانوبیو، فدریکو ویناس

ترکیب رسمی کیپ‌ورد:

فوزینیا، کابرال، بورخس، لوپز، موریرا، کوین پینا، رودریگز، مونتیرو، مندز، آرانخو، بنشیمول

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