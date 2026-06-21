زلاتان: در نیمه دوم بازی ایران و بلژیک خوابم برد!
زلاتان ابراهیموویچ، ستاره سابق فوتبال جهان و مفسر شبکه فاکس اسپورت، با انتقاد از کیفیت فنی دیدار ایران و بلژیک، مدعی شد که تماشای این مسابقه برای او چندان جذاب نبوده است.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای ملی ایران و بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ که با تساوی بدون گل به پایان رسید، واکنش زلاتان ابراهیموویچ را نیز به دنبال داشت.
مهاجم پیشین تیمهای میلان، پاریسنژرمن و منچستریونایتد که به عنوان کارشناس و مفسر در شبکه فاکس اسپورت حضور داشت، در ارزیابی این مسابقه گفت: «در نیمه اول نزدیک بود خوابم ببرد و در نیمه دوم واقعاً خوابم برد! چیز زیادی برای صحبت کردن درباره این بازی وجود ندارد.»
اظهارنظر تند ابراهیموویچ در حالی مطرح شده که مسابقه ایران و بلژیک با وجود موقعیتهای محدود گلزنی، از نظر نتیجه برای هر دو تیم اهمیت زیادی داشت. ایران در این دیدار یک بار توسط مهدی طارمی دروازه بلژیک را باز کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
بلژیک نیز از دقیقه ۸۲ با اخراج ناتان انگوی ۱۰ نفره به بازی ادامه داد و در نهایت دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دادند.