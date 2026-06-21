به گزارش ایلنا، رسانه‌های بلژیکی و بین‌المللی به شدت به نمایش ناامیدکننده ستاره‌هایی چون لوکاکو و دی‌بروینه انتقاد کرده‌اند. یکی از سایت‌های معتبر بلژیکی، با اشاره به درخشش دروازه‌بان این تیم، تیبو کورتوا، نوشت: «بلژیک برای کسب یک امتیاز به درخشش کورتوا نیاز داشت و "تحقیر نزدیک است"»؛ اشاره‌ای به احتمال حذف زودهنگام این تیم.

رسانه اسپانیایی مارکا نیز عملکرد بلژیک را «فاجعه» توصیف کرد و تأکید کرد که بلژیک در خطر قرار دارد. همچنین، نشریه فرانسوی لکیپ به خطرات پیش‌رو برای بلژیک اشاره کرد و نوشت که این تیم ممکن است به زودی از رقابت‌ها کنار برود.

سایت بلژیکی اسپورتزا نیز به ناکامی بلژیک در تبدیل موقعیت‌ها به گل اشاره کرد و نوشت که این تیم نتوانسته است از پس یک «تساوی ناامیدکننده» برآید.

با این دو تساوی، بلژیک و ایران هر کدام با ۲ امتیاز در جدول قرار دارند و برای صعود به مرحله حذفی، هر دو تیم نیاز به پیروزی در آخرین دیدار خود دارند. بلژیک باید به مصاف نیوزلند برود و ایران با مصر روبرو خواهد شد.

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