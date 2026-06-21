بزرگترین انتقادات به عملکرد بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶
عملکرد ضعیف تیم ملی بلژیک در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل ایران، واکنشهای منفی گستردهای را در رسانههای بینالمللی به همراه داشته است. این تیم با نتیجه بدون گل برابر ایران متوقف شد و حالا در آستانه حذف زودهنگام قرار دارد.
به گزارش ایلنا، رسانههای بلژیکی و بینالمللی به شدت به نمایش ناامیدکننده ستارههایی چون لوکاکو و دیبروینه انتقاد کردهاند. یکی از سایتهای معتبر بلژیکی، با اشاره به درخشش دروازهبان این تیم، تیبو کورتوا، نوشت: «بلژیک برای کسب یک امتیاز به درخشش کورتوا نیاز داشت و "تحقیر نزدیک است"»؛ اشارهای به احتمال حذف زودهنگام این تیم.
رسانه اسپانیایی مارکا نیز عملکرد بلژیک را «فاجعه» توصیف کرد و تأکید کرد که بلژیک در خطر قرار دارد. همچنین، نشریه فرانسوی لکیپ به خطرات پیشرو برای بلژیک اشاره کرد و نوشت که این تیم ممکن است به زودی از رقابتها کنار برود.
سایت بلژیکی اسپورتزا نیز به ناکامی بلژیک در تبدیل موقعیتها به گل اشاره کرد و نوشت که این تیم نتوانسته است از پس یک «تساوی ناامیدکننده» برآید.
با این دو تساوی، بلژیک و ایران هر کدام با ۲ امتیاز در جدول قرار دارند و برای صعود به مرحله حذفی، هر دو تیم نیاز به پیروزی در آخرین دیدار خود دارند. بلژیک باید به مصاف نیوزلند برود و ایران با مصر روبرو خواهد شد.