عزیمت تیم ملی به فرودگاه ساعتی پس از پایان بازی برابر بلژیک
تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پس از پایان دیدار برابر بلژیک، لسآنجلس را به مقصد تیخوانا ترک میکند تا آماده سومین مسابقه خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شود.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان ایران پس از پایان دیدار برابر بلژیک در ورزشگاه سوفای لسآنجلس، بدون بازگشت به محل اقامت خود، مستقیماً راهی فرودگاه این شهر خواهند شد.
بر اساس اعلام رسانه رسمی فدراسیون فوتبال، کاروان تیم ملی ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی با پروازی اختصاصی عازم تیخوانا در مکزیک میشود تا برنامه آمادهسازی خود برای سومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را آغاز کند.
شاگردان امیر قلعهنویی در سومین مسابقه خود در مرحله گروهی این رقابتها به مصاف تیم ملی مصر خواهند رفت؛ دیداری که میتواند نقش مهمی در سرنوشت ایران برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی داشته باشد.
گفتنی است تیم ملی پس از تساوی مقابل نیوزیلند و دیدار برابر بلژیک، اکنون خود را برای آخرین بازی مرحله گروهی آماده میکند.