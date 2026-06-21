به گزارش خبرنگار ایلنا، بعضی تصاویر تاریخ انقضا ندارند. فرقی نمی‌کند سال‌ها بگذرد یا نسل‌ها عوض شوند؛ کافی است یک بار ثبت شوند تا برای همیشه در حافظه فوتبال بمانند. قاب پرواز علیرضا بیرانوند مقابل بلژیک از همان تصاویر است؛ عکسی که شاید سال‌ها بعد، وقتی از جام جهانی ۲۰۲۶ حرف بزنند، دوباره و دوباره به آن رجوع کنند.

نمادی از مقاومت، ایمان و ایستادگی مردی که بارها زمین خورد، اما هر بار بلندتر از قبل برخاست.

علیرضا بیرانوند دوباره ققنوس‌وار از میان شعله‌های تردید و انتقاد سر برآورد و یکی از همان عکس‌العمل‌های جاودانه خود را به نمایش گذاشت؛ واکنشی که نه فقط یک مهار، بلکه نجات یک ملت از فروپاشی امید در دل یک مسابقه بزرگ بود.

تصویری نزدیک به آن شبی که برابر کریستیانو رونالدو ایستاد و پنالتی ستاره پرتغالی را مهار کرد تا رویای ایران زنده بماند. شبیه همان لحظه تاریخی با پیراهن پرسپولیس که در واپسین ثانیه‌ها، وقتی همه آماده پذیرش سرنوشت شده بودند، دستان کشیده او سرنوشت را تغییر داد و مسیر تیمش را به سمت فینال چرخاند.

اما فوتبال برای قهرمانان، فقط تکرار گذشته نیست؛ خلق دوباره معجزه است.

بیرانوند در جدال با بلژیک نیز یکی دیگر از همان قاب‌های ماندگار را ساخت؛ لحظه‌ای که زمان برای چند ثانیه متوقف شد، میلیون‌ها قلب در سینه حبس شد و تنها یک نفر میان ایران و فرو ریختن همه چیز ایستاده بود. او با واکنشی باورنکردنی، نه فقط دروازه ایران، بلکه امید یک ملت را نجات داد.

در شبی که تیم ملی برای بقا جنگید، بیرانوند آخرین سنگر بود؛ مردی که بارها زیر فشار خم شد اما هرگز نشکست. مردی که ثابت کرد بعضی دروازه‌بان‌ها فقط محافظ دروازه نیستند؛ آنها نگهبان رؤیاها و محافظ امید هستند.

شاید سال‌ها بعد کسی نتیجه این مسابقه را به خاطر نیاورد، اما این تصویر در حافظه فوتبال ایران باقی خواهد ماند؛ تصویری از دستانی که در اوج ناامیدی بیش از حد تصور قد کشیدند و یک امتیاز طلایی را از دل یکی از سخت‌ترین شب‌های ایران بیرون کشیدند.

این فقط یک سیو نبود؛ امضای دوباره علیرضا بیرانوند بر تاریخ فوتبال ایران بود.

یادداشت: حمید ابراهیمی

انتهای پیام/