بیرانوند: هنوز هیچ چیزی تمام نشده/ برای ایران جنگیدیم
دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران گفت: در یک بازی بسیار سنگین نتیجه خوبی گرفتیم اما هنوز هیچ چیزی تمام نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علیرضا بیرانوند پس از تساوی بدون گل ایران مقابل بلژیک، گفت «ابتدا این نتیجه را در یک بازی سنگین به مردم عزیز کشورم، بازیکنان و کادر فنی تبریک میگویم. از همه ایرانیهایی که امروز در ورزشگاه حضور داشتند و از دقیقه اول تا آخر از ما حمایت کردند، صمیمانه تشکر میکنم و دست تکتکشان را میبوسم. در بسیاری از دقایق بازی، فریاد نام ایران از سکوها به ما انرژی میداد و واقعاً این حمایتها برای ما ارزشمند بود.
وی درباره روند مسابقه اظهار کرد: «بازی بسیار سختی بود. بلژیک یکی از قدرتهای فوتبال دنیاست و تا قبل از ۱۰ نفره شدن، مخصوصاً در نیمه اول، فشار زیادی روی ما وارد کرد. بعد از اخراج بازیکن حریف، آنها عقبتر نشستند و منتظر اشتباهات ما برای ضدحمله بودند. اگر تمرکز بیشتری داشتیم، حتی میتوانستیم برنده این مسابقه باشیم، اما مهمتر از هر چیز، غیرت و تلاش بازیکنان بود که با تمام وجود برای مردم ایران جنگیدند. امیدوارم هواداران از عملکرد تیم راضی بوده باشند.»
دروازهبان تیم ملی درباره نمایش خودش نیز گفت: «اگر امروز عملکرد خوبی داشتم، حاصل تلاش همه اعضای تیم بود. از مهدی طارمی که از خط حمله پرس میکند تا بازیکنان نیمکتنشین که مدام به من روحیه میدادند، همه در این عملکرد سهم داشتند. همچنین در کنار پیام نیازمند، سیدحسین حسینی، محمد خلیفه و مربیان دروازهبانها، تمرینات بسیار خوبی را پیش از جام جهانی پشت سر گذاشتیم. البته هنوز هیچ چیز تمام نشده و با نمایشی که امروز ارائه دادیم، مسئولیت ما در بازی آخر سنگینتر شده است. امیدوارم با تمرکز بیشتر بتوانیم نتیجه لازم را بگیریم و به مرحله بعد صعود کنیم.»