سیو سال اینجاست: خالق اثر علیرضا بیرانوند (عکس)

به گزارش ایلنا، دروازه‌بان تیم ملی ایران در جریان تساوی بدون گل برابر بلژیک، بارها ناجی دروازه ایران شد، اما مهار استثنایی او روی ضربه ماکسیم دی‌کویپر، بیش از هر صحنه دیگری مورد توجه قرار گرفت؛ واکنشی که از آن به عنوان یکی از بهترین سیوهای سال یاد شد و با جمله «سیو سال همینجاست» بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی پیدا کرد.

بیرانوند در این مسابقه چندین بار مقابل ستاره‌های بلژیک از جمله کوین دی‌بروینه و لوکاکو تا نقش اصلی را در کسب یک امتیاز ارزشمند برای تیم ملی ایران ایفا کند.

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