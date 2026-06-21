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قلعه نویی: می‌توانستیم بلژیک را ببریم/حالا به مصر فکر می‌کنیم

قلعه نویی: می‌توانستیم بلژیک را ببریم/حالا به مصر فکر می‌کنیم
کد خبر : 1802640
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سرمربی تیم ملی ایران گفت: می توانستیم بلژیک را ببریم اما از تعویض ها راضی نبودم.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امیر قلعه نویی پس از تساوی بدون گل تیم ملی مقابل ّلزیک در دور دوم بازی های گروه G جام جهانی 2026 گفت: بازی خوبی را انجام دادیم و می توانستیم برنده بازی باشیم. بلژیک تیم خیلی خوبی دارد ولی شانس آوردند بعد از 10 نفره شدن بازی را نباختیم.

سرمربی تیم ملی ایران درباره عدم رسیدن به گل با وجود 10 نفره شدن حریف و تعویض هایی که وارد زمین شدند، تاکید کرد: من از تعویضی‌ها راضی نبودم. به هر حال فوتبال همین است. مثل بازی قبل تعویض ها جواب می دهد ولی آنهایی که در این بازی وارد میدان شدند توقع ما را برآورده نکردند.

او افزود: به هر حال این بازی تمام شد و از حالا به بعد برای بازی با مصر آماده می شویم.

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