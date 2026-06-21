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علیرضا بیرانوند بهترین بازیکن دیدار ایران و بلژیک (عکس)

علیرضا بیرانوند بهترین بازیکن دیدار ایران و بلژیک (عکس)
کد خبر : 1802639
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شماره یک تیم ملی فوتبال ایران به عنوان بهترین بازیکن دیدار با بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک در حالی با تساوی بدون گل در بازی های دور دوم گروه G به پایان رسید که علیرضا بیرانوند همچنان تیبو کورتوا نقش بسزایی در بسته ماند دروازه داشت اما شماره یک تیم ملی ایران شبی متفاوت را در ورزشگاه سوفی شهر لس انجلس رقم زد تا شاگردان امیر قلعه نویی به دومین امتیاز خود در دومین مسابقه مرحله گروهی جام جهانی 2026 برسد.

بیرانوند در این بازی 5 بار توانست دروازه ایران را نجات دهد تا شاگردان رودی گارسیا ناکام در امر گلزنی شوند.

علیرضا بیرانوند بهترین بازیکن دیدار ایران و بلژیک (عکس)

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