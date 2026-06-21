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لوکاکو در جیب بیرانوند: شب تلخ گلزن بلژیک برابر ایران (عکس)

لوکاکو در جیب بیرانوند: شب تلخ گلزن بلژیک برابر ایران (عکس)
کد خبر : 1802638
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روملو لوکاکو، ستاره خط حمله بلژیک، در دیدار مقابل ایران یکی از ضعیف‌ترین نمایش‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را ثبت کرد و در نهایت در دقیقه ۷۳ از زمین مسابقه خارج شد.

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ برای روملو لوکاکو به یکی از دشوارترین شب‌های دوران ملی‌اش تبدیل شد؛ شبی که مهاجم باتجربه بلژیک زیر سایه عملکرد درخشان خط دفاعی ایران و البته علیرضا بیرانوند قرار گرفت.

لوکاکو که یکی از خطرناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بلژیک محسوب می‌شود، برابر ایران کاملاً مهار شد و نتوانست حتی یک شوت در چارچوب دروازه ثبت کند.

آمار این مهاجم در پایان مسابقه نیز گویای شب ناامیدکننده او بود؛ بدون گل و پاس گل، بدون دریبل موفق، با ۱۰ بار از دست دادن توپ و شکست در تمام نبردهای زمینی. لوکاکو در نهایت با دریافت نمره ۵.۷ ضعیف‌ترین بازیکن زمین لقب گرفت.

سرمربی بلژیک نیز در دقیقه ۷۳ تصمیم گرفت این مهاجم را از زمین خارج کند و آرتور آیاته را به جای او به میدان بفرستد.

با این حال مهم‌ترین دلیل ناکامی ستاره بلژیک را باید در عملکرد مطمئن علیرضا بیرانوند جست‌وجو کرد. دروازه‌بان تیم ملی ایران با واکنش‌های به‌موقع و هدایت خط دفاعی، اجازه نداد یکی از شناخته‌شده‌ترین گلزنان فوتبال جهان فرصتی برای خودنمایی پیدا کند.

لوکاکو که طی سال‌های اخیر بارها در رقابت‌های بزرگ برای بلژیک تعیین‌کننده ظاهر شده، این بار مقابل تیم ملی ایران کاملاً از جریان بازی خارج شد تا یکی از ضعیف‌ترین نمایش‌های خود در عرصه ملی را تجربه کند.

لوکاکو در جیب بیرانوند: شب تلخ گلزن بلژیک برابر ایران (عکس)

لوکاکو در جیب بیرانوند: شب تلخ گلزن بلژیک برابر ایران (عکس)

لوکاکو در جیب بیرانوند: شب تلخ گلزن بلژیک برابر ایران (عکس)

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