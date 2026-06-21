ایران صفر _ بلژیک صفر: شاهکار در لس آنجلس

به گزارش ایلنا، شاگردان امیر قلعه‌نویی که پس از تساوی ۲ بر ۲ مقابل نیوزیلند به دنبال جبران بودند، برابر بلژیکی قرار گرفتند که آن هم در بازی نخست برابر مصر متوقف شده بود. مسابقه در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس با برتری نسبی شیاطین سرخ آغاز شد، اما واکنش‌های خوب علیرضا بیرانوند و عملکرد منسجم خط دفاعی ایران اجازه نداد دروازه تیم ملی باز شود.

بلژیک در دقایق ابتدایی توسط کوین دی‌بروینه و یوری تیلمانس چند موقعیت خطرناک ایجاد کرد، اما بیرانوند با چند واکنش دیدنی دروازه ایران را بسته نگه داشت. ایران نیز در دقیقه ۲۵ روی یک ضربه ایستگاهی تمرین‌شده توسط احسان حاج‌صفی و ضربه تمام‌کننده مهدی طارمی به گل رسید، اما کمک‌داور ویدئویی این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.

در نیمه دوم، هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند. طارمی در دقیقه ۵۲ با ضربه‌ای محکم دروازه بلژیک را تهدید کرد که تیبو کورتوا مانع گلزنی مهاجم ایران شد. در سمت مقابل نیز دی‌بروینه و دی‌کویپر بارها دروازه ایران را تهدید کردند، اما بیرانوند شب درخشانی را سپری کرد.

نقطه عطف مسابقه در دقیقه ۶۷ رقم خورد؛ جایی که ناتان انگوی با خطا روی مهدی طارمی، مانع شکل‌گیری موقعیت تک به تک برای مهاجم ایران شد و با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد تا بلژیک بیش از ۲۰ دقیقه پایانی را ۱۰ نفره دنبال کند.

در دقایق پایانی، ایران تلاش کرد از برتری عددی خود استفاده کند، اما دفاع منسجم بلژیک و درخشش کورتوا مانع از تغییر نتیجه شد تا مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

در شبی که تیبو کورتوا هم چند واکنش خوب داشت، این علیرضا بیرانوند بود که با چند سیو سرنوشت‌ساز، یک امتیاز ارزشمند را برای ایران حفظ کرد و امیدهای صعود یوزهای ایرانی را زنده نگه داشت.

با این نتیجه، ایران با دو امتیاز به استقبال دیدار حساس هفته پایانی مقابل مصر خواهد رفت؛ مسابقه‌ای که می‌تواند سرنوشت صعود یوزهای ایرانی به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ را مشخص کند.

تیم ملی ایران

علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، شجاع خلیل‌زاده، صالح حردانی(46- علیرضا جهانبخش)، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی(85- امیرحسین حسین زاده)، احسان حاج‌صفی(66- میلاد محمدی)، رامین رضائیان، محمد محبی(66- مهدی ترابی)، سامان قدوس(78- شهریار مغانلو) و مهدی طارمی.

سرمربی: امیر قلعه‌نویی

تیم ملی بلژیک

تیبو کورتوآ، توماس مونیه(58- کاستانیه)، ناتان انگوی، برندون مِچِل، ماکسیم دی‌کویپر، نیکلاس راسکین(58- هانس واناکن)، کوین دی‌بروینه(88- ماتیاس فرناندز)، یوری تیلمانس، الکسیس سالماکرز(دقیقه 58- لوکباکیو)، لئاندرو تروسار و روملو لوکاکو(73- تئاته).

سرمربی: رودی گارسیا

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