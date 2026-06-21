اسطوره یونایتد تماشاگر ویژه دیدار ایران و بلژیک

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور یک چهره سرشناس فوتبال جهان همراه شد.

در حالی که دو تیم تا دقایق پایانی با تساوی بدون گل به کار خود ادامه می‌دادند، دوربین‌های تلویزیونی ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس ریو فردیناند، مدافع افسانه‌ای منچستریونایتد و تیم ملی انگلیس را در میان تماشاگران این مسابقه نشان دادند.

فردیناند که سال‌ها یکی از مهره‌های کلیدی منچستریونایتد در دوران پرافتخار این باشگاه بود، از نزدیک شاهد تقابل حساس ایران و بلژیک بود؛ مسابقه‌ای که با موقعیت‌های متعدد دو تیم همراه شد.

در این دیدار مهدی طارمی موفق شد دروازه بلژیک را باز کند، اما گل مهاجم تیم ملی ایران پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی به دلیل آفساید مردود اعلام شد. از سوی دیگر، بلژیک نیز پس از اخراج انگوی، دقایق قابل توجهی از مسابقه را با ۱۰ بازیکن دنبال کرد.

حضور فردیناند در ورزشگاه و تماشای این مسابقه از نزدیک، یکی از نکات جالب توجه دیدار ایران و بلژیک بود؛ مسابقه‌ای که به دلیل حساسیت جدول و نمایش نزدیک دو تیم، توجه بسیاری از اهالی فوتبال را به خود جلب کرده است.

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