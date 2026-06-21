مهدی طارمی و حرکت ویژه برای 10 نفره شدن بلژیک (ویدئو)
مهدی طارمی مهاجم ارزشمند تیم ملی با یک توپ ربایی ویژه باعپ اخراج ناتان انگوی شد تا بلژیک در دقایق پایانی با یک بازیکن کمتر کار را دنبال کند.
به گزارش ایلنا، ناتان انگوی در دقیقه ۶۶ بازی، در تلاش برای ارسال پاس به دروازهبان تیمش، اشتباهی بزرگ مرتکب شد. پاس او به شدت ضعیف بود و مهدی طارمی از این فرصت استفاده کرد و با سرعت از او پیشی گرفت. انگوی برای جلوگیری از پیشروی طارمی، او را با کشیدن پیراهنش متوقف کرد و در نتیجه کارت قرمز دریافت کرد.
در آن لحظه، بازی با نتیجه ۰-۰ در حال پیگیری بود. طارمی در نیمه اول با یک ضربه آزاد به گل رسید، اما گل او به دلیل آفساید مردود اعلام شد. همچنین در نیمه اول، بازیکنان ایران خواهان اخراج روملو لوکاکو به دلیل خطای شدید بر روی دروازهبان خود، بیرانوند، بودند که در نهایت لوکاکو تنها کارت زرد دریافت کرد.