ایران رکورد میانگین سنی در جام جهانی را شکست
تیم ملی فوتبال ایران با میانگین سنی ۳۲ سال و ۱۸۱ روز در دیدار مقابل بلژیک، رکورد جدیدی در تاریخ جام جهانی ثبت کرد. این میانگین سنی بالاترین رقم از سال ۱۹۶۶ به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، در این بازی که در لس آنجلس برگزار شد، ایران با تکیه بر تجربه بازیکنان خود، موفق به ثبت این رکورد شد. تیم ملی ایران با این میانگین سنی، رکورد پیشین آلمان با میانگین ۳۱ سال و ۳۳۴ روز را که در جام جهانی ۱۹۹۸ مقابل ایران به ثبت رسیده بود، پشت سر گذاشت.
در ترکیب یازده نفره ایران، هشت بازیکن در دهه سوم زندگی خود و سه بازیکن بالای ۳۵ سال حضور داشتند. احسان حاجصفی و رامین رضاییان هر دو ۳۶ ساله و شجاع خلیلزاده ۳۷ ساله هستند. همچنین، جوانترین بازیکن تیم، صلاح حردانی، ۲۷ سال دارد. البته این بازیکن نیز در ابتدای نیمه دوم جای خود را به علی جهانبخش داد که بالای 30 سال است!