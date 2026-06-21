هفته سیام لیگ آزادگان
کورس داغ پشت سر نساجی؛ سایپا برنده شد، صنعت نفت فرصتسوزی کرد
هفته سیام لیگ آزادگان با قطعی شدن صعود نساجی مازندران به لیگ برتر همراه بود، اما رقابت تیمهای مدعی برای کسب رتبه سوم و حضور احتمالی در پلیآف همچنان با حساسیت بالایی دنبال میشود.
به گزارش ایلنا، قطعی شدن صعود نساجی مازندران به لیگ برتر، مهمترین اتفاق هفته سیام لیگ آزادگان بود، اما رقابت در بالای جدول همچنان با هیجان زیادی دنبال میشود و حالا نبرد برای کسب رتبه سوم و حضور در پلیآف جذابتر از همیشه شده است.
در دو دیدار مهم این هفته، سایپا میزبان آریو اسلامشهر بود و صنعت نفت آبادان در خانه به مصاف شهرداری نوشهر رفت. نتایج این دو مسابقه باعث شد فاصله دو مدعی از بین برود و رقابت آنها وارد مرحله تازهای شود.
در تهران، آریو اسلامشهر بازی را هجومی آغاز کرد و حتی در دقیقه ۱۳ موفق به گلزنی شد، اما این گل با اعلام آفساید مردود شد. در ادامه نارنجی پوشان رفتهرفته جریان مسابقه را در اختیار گرفتند و سرانجام در دقیقه ۹۰ با گل عارف سیفی به پیروزی رسیدند تا امیدهای خود برای رسیدن به رتبه سوم را زنده نگه دارند.
در آخرین مسابقه هفته اما صنعت نفت آبادان برخلاف انتظار برابر شهرداری نوشهر، یکی از تیمهای پایین جدول، متوقف شد. شاگردان رضا نظرمحمدی در دقیقه ۲۸ توسط امیرحسین موسیزاده به گل رسیدند، اما مرتضی خراسانی پیش از پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشاند تا تلاش آبادانیها برای رسیدن به سه امتیاز بینتیجه بماند.
تساوی یک بر یک در نهایت نتیجه پایانی این مسابقه بود؛ نتیجهای که بیشتر از همه به سود شهرداری نوشهر تمام شد.
با نتایج این هفته، صنعت نفت و سایپا هر دو ۵۰ امتیازی شدند، اما نماینده آبادان به لطف تفاضل گل بهتر، فعلاً جایگاه سوم جدول را حفظ کرده است. با این حال، رقابت دو تیم در چهار هفته پایانی میتواند یکی از جذابترین بخشهای فصل باشد، چرا که تیم سوم جدول باید در پلیآف صعود به لیگ برتر حضور پیدا کند.
نکته مهم اینکه در طول فصل، جایگاه تیمها بر اساس تفاضل گل تعیین میشود، اما در پایان مسابقات، در صورت برابری امتیازات، نتایج رودررو ملاک تعیین رتبه خواهد بود؛ موضوعی که میتواند سرنوشت آخرین سهمیه صعود را به شکل دیگری رقم بزند.