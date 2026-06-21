خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر ناپولی تماشاگر ویژه دیدار ایران - بلژیک

مدیر ناپولی تماشاگر ویژه دیدار ایران - بلژیک
کد خبر : 1802617
لینک کوتاه کپی شد.

دلاورنتیس، رئیس باشگاه ناپولی، به ورزشگاه سو فی در لس آنجلس رفته تا به تماشای دیدار بلژیک و ایران بنشیند. او در این بازی به دنبال مشاهده عملکرد دو بازیکن کلیدی برای آینده ناپولی، یعنی دی بروین و لوکاکو است.

به گزارش ایلنا، دلاورنتیس که پیش از این بازی دیدار سوئیس و بوسنی را نیز تماشا کرده بود، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در سو فی استادیوم لس آنجلس برای بلژیک و ایران. نمایش فوق‌العاده‌ای!» او به‌دقت به شرایط دی بروین و لوکاکو توجه دارد تا ببیند این دو بازیکن چگونه می‌توانند به پروژه ناپولی کمک کنند.

رئیس ناپولی که در لس آنجلس به سر می‌برد، به زودی یک رویداد مهم دیگر در ایتالیا خواهد داشت. در تاریخ ۶ تیر، در کشتی مسافرتی MSC World Europa، پیراهن ویژه‌ای به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس ناپولی رونمایی خواهد شد. این رویداد پس از سفر آمریکایی او برگزار می‌شود و ناپولی را به سمت فصل جدید سوق می‌دهد. در این میان، دلاورنتیس همچنان به تماشای فوتبال با شور و اشتیاق ادامه می‌دهد و بین تعطیلات، جستجوی استعدادها و عشق به ناپولی، تعادل برقرار می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی