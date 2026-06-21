مدیر ناپولی تماشاگر ویژه دیدار ایران - بلژیک

به گزارش ایلنا، دلاورنتیس که پیش از این بازی دیدار سوئیس و بوسنی را نیز تماشا کرده بود، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در سو فی استادیوم لس آنجلس برای بلژیک و ایران. نمایش فوق‌العاده‌ای!» او به‌دقت به شرایط دی بروین و لوکاکو توجه دارد تا ببیند این دو بازیکن چگونه می‌توانند به پروژه ناپولی کمک کنند.

رئیس ناپولی که در لس آنجلس به سر می‌برد، به زودی یک رویداد مهم دیگر در ایتالیا خواهد داشت. در تاریخ ۶ تیر، در کشتی مسافرتی MSC World Europa، پیراهن ویژه‌ای به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس ناپولی رونمایی خواهد شد. این رویداد پس از سفر آمریکایی او برگزار می‌شود و ناپولی را به سمت فصل جدید سوق می‌دهد. در این میان، دلاورنتیس همچنان به تماشای فوتبال با شور و اشتیاق ادامه می‌دهد و بین تعطیلات، جستجوی استعدادها و عشق به ناپولی، تعادل برقرار می‌کند.

انتهای پیام/