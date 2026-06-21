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کپی ناکام ایران از هلند مقابل آرژانین (عکس)

کپی ناکام ایران از هلند مقابل آرژانین (عکس)
کد خبر : 1802616
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گلی که مهدی طارمی برابر بلژیک به ثمر رساند و توسط داور به دلیل آفساید رد شد، شباهتی عجیب و جالب توجه با گل هلند به آرژانتین در جام قبلی داشت.

مهاجم تیم ملی ایران در جریان دیدار مقابل بلژیک موفق شد دروازه شیاطین سرخ را باز کند، اما داور پس از بررسی صحنه، گل را به دلیل حضور در موقعیت آفساید مردود اعلام کرد.

کپی ناکام ایران از هلند مقابل آرژانین (عکس)

نکته جالب اینکه شکل طراحی این صحنه و ضربه نهایی طارمی، شباهت زیادی به گل تاریخی ووت وخهورست مقابل آرژانتین در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ داشت؛ گلی که هلند را در واپسین دقایق به بازی برگرداند و یکی از به‌یادماندنی‌ترین صحنه‌های آن تورنمنت را رقم زد.

حجم ویدیو: 17.37M | مدت زمان ویدیو: 00:01:24 دانلود ویدیو
 
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