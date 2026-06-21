اعتراف شگفتانگیز مزراوی درباره پایان جام جهانی
مزراوی، مدافع تیم ملی مراکش، در اظهاراتی جنجالی از احتمال بازنشستگیاش پس از جام جهانی خبر داد. این بازیکن ۲۸ ساله به دنبال تحولی جدید در زندگیاش است.
به گزارش ایلنا، مزراوی در مصاحبهای اعلام کرد: «ممکن است تصمیم بگیرم بعد از جام جهانی بازنشسته شوم. زندگی کوتاه است و میخواهم قرآن را حفظ کرده و روزی امام یک مسجد شوم.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که او در حال حاضر یکی از بازیکنان کلیدی تیمش در باشگاه و تیم ملی است.
مزراوی که با باشگاه منچستریونایتد قرارداد دارد، تا خرداد ۱۴۰۷ با این تیم همکاری خواهد کرد. اما باید دید آیا او به وعدهاش عمل کرده و در تابستان جاری کفشهایش را آویزان میکند یا تصمیم به ادامه فعالیت حرفهای خود برای حداقل دو سال دیگر خواهد گرفت.