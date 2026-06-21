به گزارش ایلنا، مزراوی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «ممکن است تصمیم بگیرم بعد از جام جهانی بازنشسته شوم. زندگی کوتاه است و می‌خواهم قرآن را حفظ کرده و روزی امام یک مسجد شوم.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که او در حال حاضر یکی از بازیکنان کلیدی تیمش در باشگاه و تیم ملی است.

مزراوی که با باشگاه منچستریونایتد قرارداد دارد، تا خرداد ۱۴۰۷ با این تیم همکاری خواهد کرد. اما باید دید آیا او به وعده‌اش عمل کرده و در تابستان جاری کفش‌هایش را آویزان می‌کند یا تصمیم به ادامه فعالیت حرفه‌ای خود برای حداقل دو سال دیگر خواهد گرفت.

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