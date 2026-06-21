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جهانبخش بازهم از ترکیب تیم ملی جا ماند

جهانبخش بازهم از ترکیب تیم ملی جا ماند
کد خبر : 1802603
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علیرضا جهانبخش که پیش از این با انجام هشت بازی در جام‌های جهانی، پس از احسان حاج‌صفی دومین بازیکن باسابقه تیم ملی در این رقابت‌ها محسوب می‌شد، حالا این جایگاه را با مهدی طارمی شریک خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  طارمی با حضور در ترکیب اصلی ایران مقابل بلژیک، هشتمین بازی خود در جام جهانی را تجربه می‌کند و به رکورد کاپیتان دوم تیم ملی می‌رسد.

جهانبخش که در اواخر فصل گذشته و در جریان دیدار تیم دندر بلژیک دچار مصدومیت شد، با وجود حضور در اردوی تیم ملی، شرایط ایده‌آلی برای مسابقات نداشت. اگرچه کادر فنی از آمادگی او برای حضور در تمرینات گروهی خبر داده بود، اما وینگر باتجربه ایران در دیدار نخست مقابل نیوزیلند حتی به عنوان بازیکن تعویضی هم فرصت حضور پیدا نکرد.

کاپیتان سابق تیم ملی که تنها لژیونر حاضر ایران از لیگ بلژیک محسوب می‌شود، حالا در رقابت با محمد محبی و رامین رضاییان، کار سختی برای حضور در ترکیب دارد و بازی با بلژیک را نیز از روی نیمکت آغاز می‌کند.

باید دید امیر قلعه‌نویی در جریان مسابقه به جهانبخش فرصت حضور خواهد داد تا او نهمین بازی خود در جام جهانی را ثبت کند یا اینکه این اتفاق به دیدار پایانی مرحله گروهی مقابل مصر موکول خواهد شد.

 

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