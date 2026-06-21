اسپانیا ۴ - عربستان ۰: عربستان در آتلانتا فرو ریخت
تیم ملی اسپانیا در دومین دیدار خود در گروه H جام جهانی ۲۰۲۶، نمایشی کاملاً متفاوت نسبت به بازی نخست ارائه داد و با پیروزی قاطع ۴ بر صفر مقابل عربستان، به صدر جدول صعود کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا با نمایشی مقتدرانه و برتری ۴ بر صفر مقابل عربستان سعودی، نخستین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را جشن گرفت و با ۴ امتیاز به صدر جدول گروه H صعود کرد.
شاگردان لوئیس دلافوئنته که در دیدار نخست برابر کیپورد به تساوی بدون گل رسیده بودند، این بار از همان دقایق ابتدایی چهرهای کاملاً متفاوت نشان دادند و با یک نمایش هجومی، خاطره تلخ بازی اول را به فراموشی سپردند. این برد همچنین به ناکامی چهار مسابقهای اسپانیا در جام جهانی پایان داد.
لامین یامال در دقیقه ۱۰ روی پاس عرضی میکل اویارزابال، نخستین گل خود در تاریخ جامهای جهانی را به ثمر رساند و اسپانیا را پیش انداخت. تنها ۱۱ دقیقه بعد، اویارزابال از آشفتگی خط دفاعی عربستان استفاده کرد و گل دوم را به ثمر رساند.
برتری لاروخا ادامه داشت و در دقیقه ۲۴، اویارزابال بار دیگر دروازه محمد الاویس را باز کرد تا اسپانیا با سه گل برتری راهی رختکن شود.
هنوز چند دقیقه از آغاز نیمه دوم نگذشته بود که شوت محکم مارک کوکوریا پس از برخورد به حسن التمبکتی تغییر مسیر داد و وارد دروازه عربستان شد تا گل چهارم اسپانیا به نام مدافع سعودی ثبت شود.
در ادامه، اگرچه هر دو تیم موقعیتهایی برای تغییر نتیجه داشتند، اما توپ دیگری از خط دروازهها عبور نکرد تا اسپانیا با پیروزی ۴ بر صفر زمین را ترک کند.
با این نتیجه، اسپانیا ۴ امتیازی شد و در صدر جدول گروه H قرار گرفت. عربستان نیز با یک امتیاز موقتاً در رتبه سوم ایستاد. تکلیف صدرنشینی نهایی این گروه تا حد زیادی به نتیجه دیدار بامداد دوشنبه بین اروگوئه و کیپورد بستگی دارد.
این چهارمین تقابل اسپانیا و عربستان در تاریخ بود و لاروخا برای چهارمین بار متوالی موفق به شکست نماینده آسیا شد. اسپانیاییها در این چهار دیدار ۱۳ گل به ثمر رساندهاند و تنها دو بار دروازه خود را باز شده دیدهاند.
همچنین عربستان سعودی در تاریخ حضورش در جام جهانی، برای دوازدهمین بار مقابل یک تیم اروپایی قرار گرفت و یازدهمین شکست خود برابر نمایندگان قاره سبز را تجربه کرد.
ترکیب اسپانیا: اونای سیمون، پدرو پورو، پائو کوبارسی، آیمریک لاپورت، مارک کوکوریا، رودری، پدری، دنی اولمو، الکس بائنا، لامین یامال و میکل اویارزابال.
ترکیب عربستان: محمد الاویس، سعود عبدالحمید، حسن تمبکتی، علی لاجامی، علی العمری، متعب الحربی، ناصر الدوسری، عبدالله الخیبری، مصعب الجویر، فراس البریکان و سالم الدوسری.