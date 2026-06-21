مأموریت ویژه رامین مقابل بلژیک
ترکیب تیم ملی ایران برای دیدار حساس مقابل بلژیک، یک نکته مهم و قابل توجه دارد؛ حضور صالح حردانی در دفاع راست و انتقال رامین رضاییان به خط حمله. تصمیمی که نشان میدهد امیر قلعهنویی قصد دارد از آمادهترین بازیکن تیمش، در منطقهای نزدیکتر به دروازه حریف استفاده کند.
به گزارش ایلنا، رامین رضاییان در دیدار نخست برابر نیوزیلند، یکی از بهترین بازیکنان ایران بود. او ابتدا گل نخست تیم ملی را به ثمر رساند و سپس با یک ارسال دقیق، پاس گل محمد محبی را ساخت تا نقش مستقیمی در هر دو گل ایران داشته باشد. نمایشی که باعث شد نام او در روزهای اخیر بارها در رسانههای بلژیکی مطرح شود.
این مسابقه برای رضاییان یک تقابل ویژه هم محسوب میشود. مدافع - وینگر تیم ملی سالها قبل تجربه حضور در فوتبال بلژیک و باشگاه اوستنده را داشت؛ تجربهای که چندان طولانی و موفق نبود، اما حالا او در جام جهانی و در قامت یکی از مهرههای کلیدی ایران، مقابل تیم ملی همان کشور قرار میگیرد.
نکته جالب اینکه بلژیکیها هم به خوبی از تواناییهای رامین آگاه هستند. تیبو کورتوا در نشست خبری پیش از مسابقه از نفوذها و ارسالهای خطرناک او صحبت کرد و رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، نیز در کنار مهدی طارمی و سامان قدوس، از رامین رضاییان به عنوان یکی از مهرههای تأثیرگذار ایران نام برد.
با حضور صالح حردانی در دفاع راست، رضاییان آزادی بیشتری برای حضور در یکسوم هجومی زمین خواهد داشت؛ جایی که میتواند با ارسالها، ضربات ایستگاهی و اضافه شدن به محوطه جریمه، دردسرهای زیادی برای خط دفاعی بلژیک ایجاد کند.
برای بازیکنی که در بازی اول ستاره ایران بود، تقابل با بلژیک میتواند فرصتی باشد تا بار دیگر در بزرگترین صحنه فوتبال جهان بدرخشد؛ آن هم مقابل تیمی که خودش و کادر فنیاش، از حالا برای مهار شماره ۱۰ ایران هشدار گرفتهاند.