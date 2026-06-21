ترکیب بلژیک مقابل تیم ملی ایران

به گزارش ایلنا، شاگردان رودی گارسیا از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف تیم ملی ایران می‌روند و سرمربی شیاطین سرخ به دلیل غیبت ژرمی دوکو و ناآمادگی روملو لوکاکو، تغییراتی را در ترکیب تیمش ایجاد کرده است.

بر این اساس، شارل دکتلار، مهاجم آتالانتا، از ابتدا در ترکیب بلژیک قرار گرفته و لئاندرو تروسارد نیز با تغییر پست، جانشین ژرمی دوکو در خط حمله شده است.

رودی گارسیا امیدوار است با این تغییرات، بلژیک نخستین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد؛ تیمی که در دیدار نخست برابر مصر به تساوی یک بر یک رسید.

ترکیب تیم ملی بلژیک برای مصاف با ایران به شرح زیر است:

تیبو کورتوآ، مونیه، میشل، انگوی، دی‌کوپیر، تیلمانس، دی‌بروینه، سالماکرز، راسکین، تروسارد، لوکاکو

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