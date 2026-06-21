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تاریخچه تیم‌های ضعیف در جام جهانی فوتبال

تاریخچه تیم‌های ضعیف در جام جهانی فوتبال
کد خبر : 1802588
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تیم ملی تونس با شکست‌های سنگین برابر سوئد (۱-۵) و ژاپن (۰-۴) به جمع تیم‌هایی پیوست که در دو بازی ابتدایی خود در جام جهانی با حداقل چهار گل اختلاف شکست خورده‌اند. این شکست‌ها یادآور داستان‌های تلخ تیم‌های دیگر مانند بولیوی در سال ۱۹۳۰، کره جنوبی در ۱۹۵۴ و یونان در ۱۹۹۴ است.

به گزارش ایلنا، تونس با این نتایج ناامیدکننده به جمع تیم‌های ضعیف تاریخ جام جهانی پیوسته است. این تیم در گروه F با دو شکست سنگین مواجه شد و حالا به بررسی تاریخچه دیگر تیم‌های ناکام در این رقابت‌ها می‌پردازیم.

بولیوی در سال ۱۹۳۰ به عنوان یکی از اولین تیم‌ها در جام جهانی شرکت کرد، اما بیشتر به خاطر لباس‌هایش شناخته شد. در اولین بازی خود در مونته‌ویدئو، بازیکنان بولیوی با لباس‌های سفید و حروف بزرگ U، A، R، G، V و Y به میدان رفتند. این لباس‌ها در عکسی که به یادبود کشور میزبان، اوروگوئه، گرفته شد، جالب به نظر می‌رسید، اما در زمین فوتبال، بولیوی با نتیجه ۰-۴ شکست خورد و در بازی بعدی نیز برابر برزیل با همان نتیجه مغلوب شد.

کره جنوبی در سال ۱۹۵۴ به عنوان دومین تیم آسیایی در تاریخ جام جهانی حاضر شد. این تیم تنها شش سال پس از تأسیس خود و یک سال پس از آتش‌بس با کره شمالی به سوئیس رفت. در این رقابت‌ها، کره جنوبی با شکست ۹-۰ برابر مجارستان و ۷-۰ برابر ترکیه مواجه شد و با ۱۶ گل خورده در دو بازی، بدترین عملکرد تاریخ جام جهانی را ثبت کرد.

یونان در سال ۱۹۹۴ نیز با شکست‌های سنگین به یاد خواهد ماند. در اولین بازی خود، این تیم با نتیجه ۴-۰ برابر آرژانتین و دیگو مارادونا شکست خورد و در بازی دوم نیز با همین نتیجه برابر بلغارستان مغلوب شد. یونان در این دوره هیچ گلی به ثمر نرساند و بعد از ۱۶ سال موفق به پیروزی در یک بازی جام جهانی شد.

 

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