اعلام ترکیب تیم ملی ایران برابر بلژیک

به گزارش ایلنا، دیدار حساس دو تیم ملی ایران و بلژیک در هفته دوم جام جهانی از ساعت 22:30 آغاز خواهد شد. این دیدار برای تیم ملی ایران بسیار حیاتی تلقی می‌شود چرا که پیروزی در این بازی راه صعود یوزها به مرحله بعد رقابت ها را هموار خواهد کرد.

براین اساس با نظر کادرفنی ترکیب ۱۱ نفره تیم ملی برای این مسابقه به شرح زیر معرفی شد:

علیرضا بیرانوند، صالح حردانی، محمد حسین کنعانی‌زادگان، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، احسان حاج صفی، رامین رضاییان، سامان قدوس، محمد محبی و مهدی طارمی

انتهای پیام/