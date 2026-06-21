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اعلام ترکیب تیم ملی ایران برابر بلژیک

اعلام ترکیب تیم ملی ایران برابر بلژیک
کد خبر : 1802586
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ترکیب تیم ملی ایران برای دیدار حساس امشب برابر بلژیک مشخص شد.

به گزارش ایلنا، دیدار حساس دو تیم ملی ایران و بلژیک در هفته دوم جام جهانی از ساعت 22:30 آغاز خواهد شد. این دیدار برای تیم ملی ایران بسیار حیاتی تلقی می‌شود چرا که پیروزی در این بازی راه صعود یوزها به مرحله بعد رقابت ها را هموار خواهد کرد.

اعلام ترکیب تیم ملی ایران برابر بلژیک

براین اساس با نظر کادرفنی ترکیب ۱۱ نفره تیم ملی برای این مسابقه به شرح زیر معرفی شد:

علیرضا بیرانوند، صالح حردانی، محمد حسین کنعانی‌زادگان، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، احسان حاج صفی، رامین رضاییان، سامان قدوس، محمد محبی و مهدی طارمی

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