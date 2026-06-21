لامین یامال رکورد مسی را شکست
لامین یامال با گلزنی مقابل عربستان سعودی، نه تنها نخستین گل خود در جام جهانی را به ثمر رساند، بلکه با ثبت چند رکورد مهم، از لیونل مسی نیز عبور کرد و نامش را در تاریخ این رقابتها جاودانه ساخت.
به گزارش ایلنا، ستاره جوان تیم ملی اسپانیا در دیدار هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر عربستان سعودی، بار دیگر استعداد فوقالعاده خود را به رخ کشید. یامال در دقیقه ۱۱ روی یک ارسال زمینی از جناح چپ دروازه حریف را باز کرد تا نخستین گل خود در تاریخ جام جهانی را به ثبت برساند.
این گل، چند دستاورد مهم برای پدیده ۱۸ ساله لاروخا به همراه داشت. یامال در سن ۱۸ سال و ۳۴۳ روزگی به دومین گلزن جوان تاریخ اسپانیا در جام جهانی تبدیل شد و تنها گاوی که در جام جهانی ۲۰۲۲ و در ۱۸ سال و ۱۱۰ روزگی گلزنی کرده بود، بالاتر از او قرار دارد.
ستاره بارسلونا همچنین به دومین بازیکن ۱۸ ساله یا جوانتر تاریخ جام جهانی تبدیل شد که موفق شده گل نخست یک مسابقه را به ثمر برساند؛ رکوردی که پیش از این تنها در اختیار پله اسطورهای و در جام جهانی ۱۹۵۸ بود.
گل یامال یک طلسم دیگر را هم شکست. اسپانیا پیش از این مسابقه، ۲۹۹ دقیقه موفق به گلزنی در جام جهانی نشده بود، اما این بازیکن جوان دوباره لاروخا را به گل رساند.
نکته جالبتر، مقایسه یامال با لیونل مسی است. ستاره اسپانیا نخستین گل جام جهانی خود را در ۱۸ سال و ۳۴۳ روزگی به ثمر رساند، در حالی که مسی هنگام ثبت اولین گل خود در این رقابتها ۱۸ سال و ۳۵۷ روز سن داشت. به این ترتیب، یامال ۱۴ روز زودتر از فوقستاره آرژانتینی موفق شد نخستین گل خود در جام جهانی را به ثبت برساند و رکوردی تازه را به نام خود سند بزند.