به گزارش ایلنا، در شرایطی که هر دو تیم برای فرار از سقوط به امتیاز این مسابقه نیاز داشتند، محمدرضا مهدوی با ترکیبی متفاوت تیمش را روانه میدان کرد. بازی در دقایق ابتدایی متعادل دنبال شد، اما رفته‌رفته داماش ابتکار عمل را در دست گرفت و پس از چند حمله، در دقیقه ۳۶ روی ضربه ایستگاهی و در پی دفع ناقص دروازه‌بان حریف، احسان روحانی موفق شد گل نخست میزبان را به ثمر برساند.

داماش در نیمه دوم نیز فرصت‌هایی برای افزایش اختلاف داشت و در دقیقه ۸۵ امیرحسین حسین‌زاده در موقعیت تک به تک قرار گرفت، اما مهدی حقیقت با واکنشی مناسب مانع از باز شدن دوباره دروازه کاراگستر شد.

در حالی که شاگردان مهدوی خود را در آستانه کسب سه امتیاز ارزشمند می‌دیدند، در نخستین دقیقه وقت‌های تلف‌شده، اشتباه خط دفاعی داماش روی ارسال از جناحین با فرصت‌طلبی ماهان احمدزاده همراه شد و مهاجم کاراگستر گل تساوی را وارد دروازه میزبان کرد.

داماشی‌ها در واپسین لحظات نیز فرصت بازپس‌گیری برتری را داشتند، اما میعاد یزدانی هم در مصاف تک به تک با مهدی حقیقت ناکام ماند تا بازی با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

با این نتیجه، کاراگستر شبستر ۲۶ امتیازی شد و در رتبه پانزدهم جدول قرار گرفت. داماش نیز با ۱۴ امتیاز همچنان در قعر جدول باقی ماند و حالا برای حفظ سهمیه خود در لیگ آزادگان، بیش از هر زمان دیگری به یک معجزه نیاز دارد.

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