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کریس وود پیش از دیدار با مصر: برای اولین برد تاریخی در جام جهانی می‌جنگیم

کریس وود پیش از دیدار با مصر: برای اولین برد تاریخی در جام جهانی می‌جنگیم
کد خبر : 1802568
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کریس وود، مهاجم باتجربه تیم ملی نیوزیلند که در دیدار نخست برابر ایران نقش پررنگی در هر دو گل تیمش داشت، پیش از بازی حساس مقابل مصر از انگیزه بالای هم‌تیمی‌هایش برای ثبت نخستین پیروزی تاریخ نیوزیلند در جام جهانی سخن گفت.

به گزارش ایلنا،  نیوزیلند و مصر بامداد دوشنبه در شرایطی به مصاف هم می‌روند که هر دو تیم در هفته نخست به تساوی رسیدند. مصر برابر بلژیک به نتیجه یک بر یک رضایت داد و نیوزیلند نیز در دیداری پرگل مقابل ایران به تساوی ۲ بر ۲ رسید تا هر چهار تیم گروه G با یک امتیاز شرایط برابری داشته باشند.

وود در گفت‌وگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال نیوزیلند اظهار داشت: «این بازی با دیدار مقابل ایران تفاوت زیادی خواهد داشت. هر دو تیم بازی قبلی حریف را آنالیز کرده‌اند و مطمئنم برای رسیدن به گل و کسب نتیجه، برنامه‌های متفاوتی خواهند داشت.»

او ادامه داد: «برای ما مهم است که همان سطح از انرژی، انگیزه و کیفیتی که در بازی اول داشتیم را حفظ کنیم و حتی بهتر از آن ظاهر شویم. ما برای برد وارد زمین می‌شویم، چون به این پیروزی نیاز داریم.»

مهاجم نیوزیلند درباره اهمیت این مسابقه گفت: «کسب اولین برد تاریخ نیوزیلند در جام جهانی می‌تواند یک دستاورد بزرگ باشد. این موضوع انگیزه زیادی به ما می‌دهد و چهار امتیاز می‌تواند ما را در موقعیت بسیار خوبی برای صعود قرار دهد.»

وود در پایان تاکید کرد: «فکر می‌کنم هر دو تیم با هدف پیروزی وارد زمین می‌شوند، چون همه می‌دانند این نتیجه تا چه اندازه می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.»

 

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