به گزارش ایلنا، نیوزیلند و مصر بامداد دوشنبه در شرایطی به مصاف هم می‌روند که هر دو تیم در هفته نخست به تساوی رسیدند. مصر برابر بلژیک به نتیجه یک بر یک رضایت داد و نیوزیلند نیز در دیداری پرگل مقابل ایران به تساوی ۲ بر ۲ رسید تا هر چهار تیم گروه G با یک امتیاز شرایط برابری داشته باشند.

وود در گفت‌وگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال نیوزیلند اظهار داشت: «این بازی با دیدار مقابل ایران تفاوت زیادی خواهد داشت. هر دو تیم بازی قبلی حریف را آنالیز کرده‌اند و مطمئنم برای رسیدن به گل و کسب نتیجه، برنامه‌های متفاوتی خواهند داشت.»

او ادامه داد: «برای ما مهم است که همان سطح از انرژی، انگیزه و کیفیتی که در بازی اول داشتیم را حفظ کنیم و حتی بهتر از آن ظاهر شویم. ما برای برد وارد زمین می‌شویم، چون به این پیروزی نیاز داریم.»

مهاجم نیوزیلند درباره اهمیت این مسابقه گفت: «کسب اولین برد تاریخ نیوزیلند در جام جهانی می‌تواند یک دستاورد بزرگ باشد. این موضوع انگیزه زیادی به ما می‌دهد و چهار امتیاز می‌تواند ما را در موقعیت بسیار خوبی برای صعود قرار دهد.»

وود در پایان تاکید کرد: «فکر می‌کنم هر دو تیم با هدف پیروزی وارد زمین می‌شوند، چون همه می‌دانند این نتیجه تا چه اندازه می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.»

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