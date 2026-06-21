خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب اسپانیا و عربستان اعلام شد

ترکیب اسپانیا و عربستان اعلام شد
کد خبر : 1802557
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو تیم اسپانیا و عربستان سعودی برای دیدار حساس مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی اسپانیا برای دومین دیدار لاروخا در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر عربستان سعودی، ترکیب تیمش را با چهار تغییر نسبت به بازی نخست مقابل کیپ‌ورد روانه میدان کرد.

در ترکیب اسپانیا، لامین یامال، دنی اولمو و الکس بائنا از ابتدا به میدان می‌روند و آلوارو اویارزابال در خط حمله حضور دارد.

ترکیب اسپانیا: اونای سیمون، پدرو پورو، پائو کوبارسی، آیمریک لاپورت، مارک کوکوریا، رودری، پدری، دنی اولمو، الکس بائنا، لامین یامال و میکل اویارزابال.

در سوی مقابل، عربستان با اتکا به تجربه سالم الدوسری و حضور سعود عبدالحمید در خط دفاع، به دنبال کسب نتیجه‌ای مثبت مقابل یکی از مدعیان قهرمانی است.

ترکیب عربستان: محمد الاویس، سعود عبدالحمید، حسن تمبکتی، علی لاجامی، علی العمری، متعب الحربی، ناصر الدوسری، عبدالله الخیبری، مصعب الجویر، فراس البریکان و سالم الدوسری.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی