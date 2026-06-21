ترکیب اسپانیا و عربستان اعلام شد

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی اسپانیا برای دومین دیدار لاروخا در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر عربستان سعودی، ترکیب تیمش را با چهار تغییر نسبت به بازی نخست مقابل کیپ‌ورد روانه میدان کرد.

در ترکیب اسپانیا، لامین یامال، دنی اولمو و الکس بائنا از ابتدا به میدان می‌روند و آلوارو اویارزابال در خط حمله حضور دارد.

ترکیب اسپانیا: اونای سیمون، پدرو پورو، پائو کوبارسی، آیمریک لاپورت، مارک کوکوریا، رودری، پدری، دنی اولمو، الکس بائنا، لامین یامال و میکل اویارزابال.

در سوی مقابل، عربستان با اتکا به تجربه سالم الدوسری و حضور سعود عبدالحمید در خط دفاع، به دنبال کسب نتیجه‌ای مثبت مقابل یکی از مدعیان قهرمانی است.

ترکیب عربستان: محمد الاویس، سعود عبدالحمید، حسن تمبکتی، علی لاجامی، علی العمری، متعب الحربی، ناصر الدوسری، عبدالله الخیبری، مصعب الجویر، فراس البریکان و سالم الدوسری.

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