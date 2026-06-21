اطلاعیه استقلال درباره شایعات نقل‌ و انتقالاتی

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال درخصوص اخبار و شایعات مربوط به نقل و انتقالات پیرامون این باشگاه توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه استقلال نوشت: در روزهای گذشته اخبار و شایعات مختلفی در خصوص لیست خرید تیم استقلال در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده است که بخش عمده این اخبار صرفا گمانه‌زنی است.

طی هماهنگی‌های صورت گرفته میان مدیریت، کمیته فنی و نقل انتقالات و همچنین کادرفنی باشگاه، مقرر شده در نقل و انتقالات تابستانی، تمرکز آبی‌پوشان بر روی جذب بازیکنان جوان، با انگیزه و آینده‌دار باشد.

باشگاه استقلال از اهالی محترم رسانه و هواداران عزیز می‌خواهد که از دامن زدن به شایعات و گرم کردن تنور برخی از مدیران برنامه‌ها خودداری کنند و مطمئنا در صورت نهایی شدن جذب هر بازیکنی، این موضوع از رسانه‌های رسمی باشگاه استقلال به اطلاع عموم خواهد رسید.

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