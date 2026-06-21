به گزارش ایلنا، با ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، نخستین تیم‌های راه‌یافته به مرحله حذفی و همچنین نخستین حذف‌شدگان رقابت‌ها مشخص شدند.

مکزیک؛ نخستین صعودکننده جام

مکزیک که به عنوان یکی از سه میزبان رقابت‌ها، دیدار افتتاحیه جام جهانی را برگزار کرد، با دو پیروزی برابر آفریقای جنوبی و کره‌جنوبی در گروه A، نخستین تیمی شد که صعودش به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را قطعی کرد. «ال‌تری» همچنین صدرنشینی خود در گروه را نیز تضمین کرده است.

آمریکا در مسیر موفقیت با پوچتینو

آمریکا نیز پس از پیروزی‌های متوالی مقابل پاراگوئه و استرالیا در گروه D، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد. پیروزی پاراگوئه برابر ترکیه نیز باعث شد شاگردان مائوریسیو پوچتینو به عنوان صدرنشین گروه راهی دور بعد شوند.

بازگشت آلمان به مرحله حذفی

آلمان با هدایت یولیان ناگلزمان پس از برتری مقابل کوراسائو و ساحل عاج، نخستین تیم اروپایی صعودکننده به مرحله حذفی لقب گرفت. تساوی غیرمنتظره کوراسائو و اکوادور نیز صدرنشینی ژرمن‌ها در گروه E را قطعی کرد.

سه حذف‌شده نخست جام جهانی

در سوی مقابل، هائیتی، تونس و ترکیه نخستین تیم‌هایی هستند که شانس صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را از دست داده‌اند و وداع زودهنگامی با جام جهانی ۲۰۲۶ داشته‌اند.

با ادامه رقابت‌های مرحله گروهی، در روزهای آینده تعداد بیشتری از تیم‌های صعودکننده و حذف‌شده مشخص خواهند شد و جدول مرحله حذفی شکل نهایی خود را پیدا می‌کند.

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