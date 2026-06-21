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به روزرسانی فدراسیون درباره پرونده شکایت گل‌گهر و چادرملو

به روزرسانی فدراسیون درباره پرونده شکایت گل‌گهر و چادرملو
کد خبر : 1802548
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پرونده شکایت باشگاه گل‌گهر سیرجان علیه باشگاه چادرملو که پیش‌تر منجر به صدور رأی از سوی کمیته انضباطی شده بود، هم‌اکنون در دستور کار کمیته استیناف قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، به اطلاع می‌رساند، حسب اطلاع از کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، در خصوص پرونده مطروحه ناشی از شکایت باشگاه گل‌گهر سیرجان علیه باشگاه چادرملو، که منتهی به صدور رأی از سوی کمیته انضباطی گردیده و متعاقباً مورد تجدیدنظرخواهی باشگاه چادرملو قرار گرفته است، پرونده در حال حاضر در دستور رسیدگی کمیته استیناف قرار دارد.

بر این اساس، کلیه لوایح، مستندات و مدارک ابرازی طرفین تحت بررسی دقیق و اعضای محترم کمیته استیناف بوده و اتخاذ تصمیم نهایی منوط به تکمیل فرآیند رسیدگی و جمع‌بندی جامع جوانب امر می‌باشد.

بدیهی است، پس از خاتمه رسیدگی و صدور رأی مقتضی، نتیجه از طریق مراجع رسمی فدراسیون فوتبال به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً با توجه به ماهیت رسیدگی و لزوم بررسی کامل مستندات، تعیین زمان مشخص برای صدور و اعلام رأی در مقطع حاضر میسر نمی‌باشد.

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