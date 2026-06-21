موندودیپورتیوو: رضاییان، مهره کلیدی ایران مقابل بلژیک

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران اگرچه در نخستین دیدار خود برابر نیوزیلند به پیروزی نرسید و به تساوی ۲-۲ رضایت داد، اما عملکرد رامین رضاییان یکی از نقاط روشن این مسابقه بود. مدافع باتجربه ایران با ثبت یک گل و یک پاس گل نقش مستقیمی در هر دو گل تیمش ایفا کرد و نشان داد همچنان یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیم ملی محسوب می‌شود.

رسانه اسپانیایی موندودیپورتیوو در گزارشی درباره رضاییان نوشت که او تنها یک مدافع راست یا وینگ‌بک نیست و با وجود ایفای وظایف دفاعی، نقش مهمی در طراحی حملات تیم ملی ایران دارد. به همین دلیل نیز به عنوان بازیکن ویژه و مورد توجه دیدار ایران و بلژیک معرفی شده است.

رضاییان ۳۶ ساله با وجود حضور در جناح راست خط دفاعی، نفوذ قابل توجهی در سبک بازی تیم ملی ایران دارد و تجربه بالای او به یکی از نقاط اتکای کادر فنی تبدیل شده است.

این بازیکن سابقه حضور در فوتبال بلژیک را نیز در کارنامه دارد. او در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ برای اوستنده به میدان رفت، هرچند دوران حضورش در این کشور چندان طولانی و موفق نبود. رضاییان پس از آن راهی لیگ قطر شد و در سال‌های اخیر نیز در فوتبال ایران حضور داشته است. او در حال حاضر بازیکن استقلال محسوب می‌شود و فصل گذشته را به صورت قرضی در فولاد سپری کرد.

موندو در ادامه گزارش خود تأکید کرده که با وجود سن و سال رضاییان، عملکرد درخشان او در جام جهانی می‌تواند بار دیگر نگاه برخی باشگاه‌ها را به سوی این بازیکن جلب کند. این رسانه معتقد است اگر رضاییان بتواند برابر بلژیک نیز نمایش موفق خود مقابل نیوزیلند را تکرار کند، احتمال دریافت پیشنهادهای جدید برای او دور از انتظار نخواهد بود.

در پایان این گزارش آمده که جام جهانی همچنان بهترین ویترین برای نمایش توانایی بازیکنان است و رضاییان یکی از فوتبالیست‌هایی است که می‌تواند از این فرصت برای تثبیت جایگاه خود در سطح بین‌المللی بهره ببرد.

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