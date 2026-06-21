شورش رپر سرشناس علیه باندبازی در رئال
حالم بههم میخورد که قهرمان اروپا نوچه امباپه شده!
رپر مشهور، با حمایت از ستاره پیاسجی و برنده توپ طلا، تبدیل شدن او به مهره گوشبهفرمان کیلیان امباپه را تهوعآور دانست.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در رقابتهای جام جهانی به آرامی پیش میرود، اما بعد از اولین مسابقه در برابر سنگال، تمام توجهات و نگاهها به سمت عثمان دمبله چرخید. صداهای زیادی در این کشور از او انتقاد کردند و گفتند که او در سطح انتظارات ظاهر نشده است و حتی فیکس بازی کردن او را زیر سوال بردند.
راف، رپر سرشناس، به دفاع از بازیکن پاریسنژرمن که برنده فعلی توپ طلا است برخاست. او گفت: «آنها دارند نقش نوچه امباپه را به او میدهند، این موضوع حالم را به هم میزند.» او ادعا میکند که اگر دمبله واقعا در پست تخصصی خودش در بال کناری بازی میکرد، دمبله واقعی نمایان میشد.
«آنها با تحقیر با او رفتار میکنند و نقش یک نوچه در خدمت امباپه را به او میدهند، در حالی که او مطلقاً هیچ چیزی کمتر از او ندارد.»
راف در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «این موضوع حالم را به هم میزند. تیم فرانسه این شانس را دارد که برنده توپ طلا را در اختیار داشته باشد که دو عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را با باشگاهش دارد... و آنها با تحقیر با او رفتار میکنند و او را به نقش یک نوچه در خدمت امباپه تنزل میدهند، در حالی که او مطلقاً هیچ چیزی کمتر از او ندارد. این غیرقابل تحمل است! اگر عثمان در موقعیت طبیعی خود بازی میکرد، قسم میخورم که باعث میشد امباپه را فراموش کنید! با این مزیت که پرس میکند و به دفاع برمیگردد و فضا ایجاد میکند، اما افسوس، سوگلی دشان آنجاست...»
او تاکید کرد: «آنها فرش قرمز، سوئیت سلطنتی، تختخواب بزرگ و حتی اسپا و خدمات اتاق را از او دریغ کردند؛ به او بن رستوران ندادند. بهترین خط حمله جهان، قهرمان دو دوره اروپا مجبور است برای کیکی کوچولو بازی کند... این دیگر خیلی زیاد است. او به جایی رسیده که داشتن هر چقدر زمان بازی را برای خودش شانس میداند، به اندازهای که بتواند جایگاهش را پیدا کند و باعث درخشش آن یکی شود، قبل از اینکه در ۱۵ دقیقه پایانی تعویض شود.»
«فیلمبردار فقط نماهای نزدیک از آن یکی و تواضع دروغینش را به ما نشان خواهد داد، کسی که از دو سال بدون جام در رئال مادرید و دو ستاره پاریسنژرمن بدون او سرخورده شده است.»
راف در پایان صحبتهایش گفت: «در پایان مسابقه، دوربین فقط نماهای نزدیک از آن یکی و نمایش عالی او از تواضع ساختگی را به ما نشان میدهد، کسی که از دو سال بدون جام در رئال مادرید و دو بازیکن ستاره پاریسنژرمن (بدون او) سرخورده شده است. او همهکاره قدرتمندی خواهد بود که موفق شده انگولو کانته را هم زیر سایه ببرد، کسی که به خوبی میداند از او فیلمبرداری میشود، تمام اعتبار را به دست میآورد و به شیوهای غیرمنصفانه در کانون توجه قرار میگیرد. عثمان خوب و حرفهای است؛ او اهمیت جام جهانی را درک میکند. او کنار میکشد و خود را فدای تیم میکند، اما این ناعادلانه است. من درباره شما نمیدانم، اما کل این سیرک برای من غیرقابل تحمل است، حتی اگر در آن (جام جهانی) برنده شویم. آنها صراحتاً آخرین برنده توپ طلا در تاریخ را نادیده میگیرند.»