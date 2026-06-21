پادشاهی ارتش نارنجی بر تاریخ جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی هلند یکی از قدرتمندترین تیم‌های حاضر در این جام جهانی است و آن‌ها به خوبی در حال اثبات این ادعا هستند. لاله‌های نارنجی پس از تساوی ۲-۲ در نخستین گام در برابر ژاپن، روز گذشته با ارائه یکی از درخشان‌ترین نمایش‌های کل جام، با پیروزی پرگل و قاطع ۵ بر ۱ از سد سوئد عبور کردند.

این برد مقتدرانه نه تنها آن‌ها را در آستانه صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی قرار می‌دهد – چرا که نبرد نهایی آن‌ها در برابر تونس از قبل حذف شده خواهد بود – بلکه رکورد تاریخی و بزرگ تیم ملی برزیل با حضور پله افسانه‌ای را هم جابه‌جا کرد. هلند اکنون صاحب طولانی‌ترین نوار شکست‌ناپذیری در تاریخ جام‌های جهانی است و در ۱۴ مسابقه متوالی در وقت‌های قانونی بازی‌ها، طعم تلخ شکست را نچشیده است.

آخرین باخت آن‌ها در این تورنمنت بزرگ، به شکل کنایه‌آمیزی به فینال جام جهانی ۲۰۱۰ در برابر اسپانیا بازمی‌گردد. از آن روز به بعد، تیم ملی هلند در هیچ مسابقه‌ای از جام جهانی بازنده نبوده است. در سال ۲۰۱۴، آن‌ها هر سه بازی مرحله گروهی خود را که یکی از آن‌ها انتقام سخت از اسپانیا بود با پیروزی پشت سر گذاشتند و در مرحله نیمه‌نهایی به دست آرژانتین حذف شدند. با این حال، از آنجا که این حذف در ضربات پنالتی رقم خورد، مسابقه در آمارها مساوی ثبت شد تا نوار شکست‌ناپذیری آن‌ها پاره نشود. در همان تورنمنت، آن‌ها در بازی رده‌بندی موفق شدند برزیل میزبان را در هم بکوبند.

تیم ملی هلند در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه غایب بزرگ مسابقات بود و به همین دلیل هیچ باختی برای آن‌ها ثبت نشد. هنگامی که نوبت به جام جهانی قطر رسید، لاله‌های نارنجی دو برد و یک تساوی در مرحله گروهی کسب کردند، ایالات متحده را در یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۳ بر ۱ از پیش رو برداشتند و در یک‌چهارم نهایی باز هم در ضربات مرگبار پنالتی مغلوب آرژانتین شدند. در این دوره یعنی جام جهانی ۲۰۲۶، آن‌ها تا اینجای کار یک تساوی مقابل ژاپن و یک برد شیرین برابر سوئد به دست آورده‌اند تا همچنان بدون باخت به کار خود ادامه دهند.

برزیل و ایتالیا زیر سایه لاله‌های نارنجی

این رکورد تاریخی که تا روز گذشته با ۱۳ بازی پیاپی بدون شکست پابرجا بود، در اختیار تیم ملی برزیل قرار داشت؛ تیمی رویایی که دو جام جهانی متوالی در سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۲ را فتح کرد. آن نسل طلایی برزیل سرانجام نوار شکست‌ناپذیری خود را در جام جهانی ۱۹۶۶ با شکست ۳ بر ۱ مقابل مجارستان از دست داد و حتی نتوانست از گروه خود صعود کند. تیم ملی ایتالیا نیز با ۱۲ مسابقه متوالی بدون باخت بین سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲ رتبه دوم را در اختیار داشت؛ رکوردی که از دومین بازی مرحله گروهی جام ۹۴ آغاز شد اما سرانجام با باخت به کرواسی در دومین بازی گروهی جام جهانی ۲۰۰۲ به پایان رسید.

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