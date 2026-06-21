فحاشی شدید آکتورکوغلو حکم اخراجش را امضا کرد؟

به گزارش ایلنا، کرم آکتورکوغلو در ابتدای نیمه دوم دیدار برابر پاراگوئه، درگیر یک اتفاق تلخ و تأسف‌بار با هواداران خودی شد؛ ماجرایی که باعث شده تماشاگران حتی از وینچنزو مونتلا، سرمربی تیم، تقاضا کنند تا او را از لیست‌های آینده تیم ملی کنار بگذارد. این حادثه، به وضعیت متشنج و بحرانی که تیم ملی ترکیه در جریان رقابت‌های جام جهانی در ایالات متحده، مکزیک و کانادا تجربه می‌کند، دامن زده است.

در طول دومین مسابقه ترکیه در برابر شاگردان گوستاوو آلفارو، وینگر تند و تیز ترک‌ها که پیش از این هم عملکرد ضعیف و بی‌فروغی را در بازی مقابل استرالیا از خود نشان داده بود، از زمین مسابقه تعویض شد. این تصمیم به دلیل عملکرد ناامیدکننده او در خط حمله، هو شدن شدید او از سوی هواداران خودی را به همراه داشت. آکتورکوغلو واکنش بسیار بدی به این ماجرا نشان داد، به شدت عصبانی شد و توهین‌های تندی را به سمت تماشاگران به کار برد.

ستاره فنرباغچه شمشیر را از رو بست

بازیکن باشگاه فنرباغچه پس از تعویض حتی روی نیمکت ذخیره‌ها هم ننشست؛ او بدون اینکه حتی با هم‌تیمی‌اش باریش ییلماز که در کنار زمین منتظر ورود به میدان بود دست بدهد یا خوش‌و‌بش کند، به صورت مستقیم راهی رختکن شد. این رفتار او در شبکه‌های اجتماعی نیز با موجی از انتقادات تند همراه شد. در همین رابطه، یکی از کاربران در شبکه اجتماعی «X» نوشت: «آکتورکوغلو باید از تیم ملی ترکیه اخراج شود!»

ترکیه از گردونه مسابقات حذف شده است. آن‌ها هنوز یک بازی دیگر پیش رو دارند، اما دو شکست پیاپی در برابر استرالیا و پاراگوئه، آن‌ها را کاملاً بدون شانس و ناامید رها کرده است.

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