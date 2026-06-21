بختیاری زاده با استقلال دو ساله امضا کرد

به گزارش ایلنا، سهراب بختیاری‌زاده امروز با حضور در ساختمان باشگاه استقلال و پس از برگزاری جلسه‌ای با علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی این باشگاه، قرارداد خود را به مدت دو فصل با آبی‌پوشان به امضا رساند.

در جریان این دیدار، تاجرنیا ضمن تبریک به سرمربی جدید استقلال، برای بختیاری‌زاده در مسیر هدایت تیم فوتبال این باشگاه آرزوی موفقیت کرد.

با امضای این قرارداد، بختیاری‌زاده به طور رسمی هدایت استقلال را در فصل جدید بر عهده خواهد داشت.

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