خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بختیاری زاده با استقلال دو ساله امضا کرد

بختیاری زاده با استقلال دو ساله امضا کرد
کد خبر : 1802509
لینک کوتاه کپی شد.

سهراب بختیاری‌زاده با حضور در ساختمان باشگاه استقلال، قرارداد دو ساله خود را با آبی‌پوشان امضا کرد تا رسماً هدایت این تیم را برعهده بگیرد.

به گزارش ایلنا، سهراب بختیاری‌زاده امروز با حضور در ساختمان باشگاه استقلال و پس از برگزاری جلسه‌ای با علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی این باشگاه، قرارداد خود را به مدت دو فصل با آبی‌پوشان به امضا رساند.

در جریان این دیدار، تاجرنیا ضمن تبریک به سرمربی جدید استقلال، برای بختیاری‌زاده در مسیر هدایت تیم فوتبال این باشگاه آرزوی موفقیت کرد.

با امضای این قرارداد، بختیاری‌زاده به طور رسمی هدایت استقلال را در فصل جدید بر عهده خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی