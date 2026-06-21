به گزارش ایلنا، مارسلو بیلسا این روزها از ابراز هیچ ایده‌ای ابا ندارد. سرمربی آرژانتینی با شدتی هر چه تمام‌تر، به نقد تمام ابعاد این جام جهانی که به نظرش متقاعدکننده نیستند می‌پردازد و زمان‌های استراحت برای نوشیدن آب (کولینگ بریک)، جدیدترین موضوعی است که هدف انتقادات او قرار گرفته است.

تیم ملی اروگوئه در جریان رقابت خود در برابر عربستان سعودی، دقیقاً در اوج آمادگی روحی خود یعنی زمانی که تلاش می‌کرد کامبک بزند، تحت تأثیر منفی یکی از همین زمان‌های استراحت قرار گرفت.

او در نشست خبری روز شنبه به سراغ موضوعات گوناگونی رفت، اما بحث کولینگ بریک و نگرش خاص او نسبت به این قانون تازه، کل فضا را تحت شعاع خود قرار داد. بیلسا با صراحت لهجه بی‌نظیری درباره این اقدام که بحث و جدل‌های زیادی به پا کرده است، گفت: «بازی کردن در چهار بخش به جای دو نیمه، تمام تصورات و فرهنگی را که برای درک فوتبال شکل گرفته بود، دستخوش تغییر می‌کند. این دگرگونی هیچ چیزی به بازی اضافه نخواهد کرد و دارایی‌های زیادی را از آن می‌گیرد. وقتی بازی به چهار بخش مجزا تقسیم شد، هیچ‌کس به این فکر نکرد که چنین تصمیمی چه تأثیری روی آن چیزی می‌گذارد که فوتبال را به یک ورزش هیجان‌انگیز تبدیل کرده است. مسئولان به پیامدهایی از نوع دیگر فکر می‌کردند.»

آمار تکان‌دهنده علیه تصمیمات فیفا

در ساعات گذشته، یک کار پژوهشی منتشر شده که تأیید می‌کند زمان‌های استراحت برای نوشیدن آب به طور مستقیم روی نتایج ۸۰ درصد از مسابقاتی که تا این لحظه برگزار شده، اثرگذار بوده است. این قانون با کند کردن روند تیمی که در حال اوج‌گیری است و همچنین اعطای فرصت تنفس به تیمی که تحت فشار قرار دارد، جریان وقایع درون زمین را به سمت ایستایی می‌برد. بیلسا در این باره ادامه داد: «فوتبال پیش از این تصمیم یک ویژگی خاص داشت و در حال حاضر ویژگی دیگری پیدا کرده است. مردم به خاطر همان خصوصیات عاشق این بازی می‌شوند. البته موفقیت‌های بزرگی مثل تکنولوژی کمک‌داور ویدئویی (VAR) وجود دارد که باید آن‌ها را تحسین کرد. نتایج این آزمایش جدید صرفاً نظر شخص من نیست؛ این چیزی است که در جامعه می‌شنوم و با آن هم‌عقیده هستم.»

آرامش عجیب ال‌لوکو و شوخی با تتو

سرمربی اروگوئه پیش از نبرد سرنوشت‌ساز در مقابل عربستان سعودی، به بررسی چند مسئله روز دیگر نیز پرداخت. او ترجیح داد ترکیب اصلی تیمش برای این بازی را پنهان نگه دارد و در عین حال به تمجید از محل اردوی تیمش پرداخت. بیلسا درباره کمپ مایکوبا در مکزیک عنوان کرد: «ما نمی‌توانستیم مکانی بهتر از اینجا را متصور شویم. کارکنان این مجموعه نیز به شکل باورنکردنی به ما کمک می‌کنند و انسان‌های بسیار سخاوتمندی هستند.»

در ادامه برای تلطیف فضای سنگین مصاحبه، یک سؤال بسیار عجیب و جالب از این مربی آرژانتینی پرسیده شد. با توجه به اینکه مارک کوکوریا و چند بازیکن دیگر قول داده‌اند در صورت قهرمانی در جام جهانی، چهره لوئیس دلا فوئنته را روی بدن خود تتو کنند، از بیلسا سؤال شد که آیا دوست دارد بازیکنانش چنین ایده‌ای را پیاده کنند؟ پاسخ این سرمربی مثل همیشه در نوع خود جالب بود: «چنین اتفاقی هرگز رخ نخواهد داد (با خنده).»

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