رونمایی از بلندترین مجسمه مسی در جهان

به گزارش ایلنا، شاید در نگاه اول مثل یک شوخی به نظر برسد، اما یک مجسمه ۲۶ متری جدید که به کاپیتان مقتدر تیم ملی آرژانتین تقدیم شده، یک رکورد بی‌نظیر را به نام لیونل مسی ثبت کرده است؛ تندیسی غول‌پیکر که با عبور از مجسمه ۲۱ متری او در هند، به بلندترین یادبود ساخته‌شده برای این فوق‌ستاره در جهان تبدیل شد.

آلدو بروئیسا، هنرمند بومی آرژانتین، رهبری این پروژه بزرگ را بر عهده داشته است؛ سازه‌ای که در حاشیه بزرگراه ملی ۲۲ و مانوئل ساویو، در کیلومتر ۱,۳۳۲ که یکی از جاده‌های اصلی و ورودی کلیدی به این منطقه به شمار می‌رود، نصب شده است. این اثر هنری چشم‌نواز، لیونل مسی را در لباس مقدس تیم ملی آرژانتین به تصویر کشیده که در حال بالا بردن جام قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.

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این مجسمه با اسکلت فلزی مستحکم و روکش بتنی ساخته شده است تا به بزرگ‌ترین نماد تجسم‌یافته از لیونل مسی در سراسر کره زمین تبدیل شود؛ سازه‌ای مهندسی‌شده و باابهت که وزن آن به بیش از ۷۰ تن می‌رسد.

یکی از اهداف اصلی و استراتژیک مقامات محلی از رونمایی این مجسمه غول‌پیکر، توسعه و رونق صنعت گردشگری در ایالت نئوکن آرژانتین بوده است؛ برنامه‌ای هوشمندانه که اشتیاق و انگیزه بسیار زیادی را در میان عاشقان سینه‌چاک این ستاره آرژانتینی ایجاد می‌کند تا از سراسر جهان برای بازدید از این منطقه و ثبت عکس یادگاری با شاهکار جدید آلدو بروئیسا به این منطقه سفر کنند.

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