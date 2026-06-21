خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شلیک مستقیم به ویترین ستاره برزیلی

حمله انتحاری مدیر فلامینگو به نیمار

حمله انتحاری مدیر فلامینگو به نیمار
کد خبر : 1802488
لینک کوتاه کپی شد.

ژوزه بوتو، مدیر ورزشی باشگاه فلامنگو، در اظهاراتی جنجالی، به شدت از رفتارها و عملکرد نیمار انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، مدیر ورزشی سرشناس باشگاه فلامنگو، در مصاحبه‌ای جنجالی و بی‌پرده، به شدت از دعوت شدن نیمار جونیور به اردوی تیم ملی برزیل برای رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ انتقاد کرد. بوتو حضور ستاره باسابقه باشگاه سانتوس در لیست نهایی سلسائو را تصمیمی «غیرقابل‌تصور» دانست؛ تصمیمی که در روزهای گذشته نیز موج عظیمی از انتقادات را در رسانه‌های برزیلی و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. منتقدان نیمار معتقدند زمان آن رسیده که کادر فنی برزیل به جای تکیه بر نام‌ها، به ستاره‌های آماده و جوان‌تر میدان بدهد.

این مدیر پرتغالی در بخش نخست صحبت‌های خود گفت: «من عاشق نیمار هستم. اما فوتبال تغییر کرده و دیگر مثل گذشته نیست. کاملاً واضح است که ما درباره چهره بزرگی مثل نیمار صحبت می‌کنیم، اما من واقعاً نمی‌توانم درک کنم چطور بازیکنی که در دو ماه گذشته، چه می‌دانم، کلاً دو بازی انجام داده، به تیم ملی دعوت می‌شود.»

حمایت تمام‌قد از بمب‌افکن فلامنگو

مدیر ورزشی فلامنگو در ادامه این مصاحبه جنجالی، به دفاع از مهاجم نوک و آماده تیم خود پرداخت؛ بازیکنی که با وجود درخشش بی‌امان در ماه‌های اخیر، جایی در تفکرات کادر فنی سلسائو برای جام جهانی ۲۰۲۶ نداشته است. پدرو در جریان رقابت‌های لیگ برتر برزیل آمار خیره‌کننده ۱۰ گل و ۴ پاس گل را از خود به جا گذاشته است.

بوتو با ابراز تاسف از این تصمیم کادر فنی افزود: «بازیکنی مثل پدرو که در تیم ما توپ می‌زند و در حال حاضر آقای گل رقابت‌های لیگ برتر برزیل است، به تیم ملی دعوت نمی‌شود. من واقعاً این منطق را نمی‌فهمم و درک نمی‌کنم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی