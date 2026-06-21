حمله انتحاری مدیر فلامینگو به نیمار

به گزارش ایلنا، مدیر ورزشی سرشناس باشگاه فلامنگو، در مصاحبه‌ای جنجالی و بی‌پرده، به شدت از دعوت شدن نیمار جونیور به اردوی تیم ملی برزیل برای رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ انتقاد کرد. بوتو حضور ستاره باسابقه باشگاه سانتوس در لیست نهایی سلسائو را تصمیمی «غیرقابل‌تصور» دانست؛ تصمیمی که در روزهای گذشته نیز موج عظیمی از انتقادات را در رسانه‌های برزیلی و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. منتقدان نیمار معتقدند زمان آن رسیده که کادر فنی برزیل به جای تکیه بر نام‌ها، به ستاره‌های آماده و جوان‌تر میدان بدهد.

این مدیر پرتغالی در بخش نخست صحبت‌های خود گفت: «من عاشق نیمار هستم. اما فوتبال تغییر کرده و دیگر مثل گذشته نیست. کاملاً واضح است که ما درباره چهره بزرگی مثل نیمار صحبت می‌کنیم، اما من واقعاً نمی‌توانم درک کنم چطور بازیکنی که در دو ماه گذشته، چه می‌دانم، کلاً دو بازی انجام داده، به تیم ملی دعوت می‌شود.»

حمایت تمام‌قد از بمب‌افکن فلامنگو

مدیر ورزشی فلامنگو در ادامه این مصاحبه جنجالی، به دفاع از مهاجم نوک و آماده تیم خود پرداخت؛ بازیکنی که با وجود درخشش بی‌امان در ماه‌های اخیر، جایی در تفکرات کادر فنی سلسائو برای جام جهانی ۲۰۲۶ نداشته است. پدرو در جریان رقابت‌های لیگ برتر برزیل آمار خیره‌کننده ۱۰ گل و ۴ پاس گل را از خود به جا گذاشته است.

بوتو با ابراز تاسف از این تصمیم کادر فنی افزود: «بازیکنی مثل پدرو که در تیم ما توپ می‌زند و در حال حاضر آقای گل رقابت‌های لیگ برتر برزیل است، به تیم ملی دعوت نمی‌شود. من واقعاً این منطق را نمی‌فهمم و درک نمی‌کنم.»

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