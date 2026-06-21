صعود کهکشانی ووزینیا اینستاگرام را لرزاند

به گزارش ایلنا، تیم ملی کی‌پ‌ورد امشب در شهر میامی بار دیگر به مستطیل سبز بازمی‌گردد؛ آن هم در شرایطی که ووزینیا، مرد شماره یک و بی‌رقیب این تیم، به عنوان یکی از درخشان‌ترین ستاره‌های این تورنمنت، در کانون توجهات قرار گرفته است. این کشور آفریقایی پس از خلق شگفتی بزرگ و تساوی ارزشمند مقابل اسپانیا، حالا به دنبال تکرار این موفقیت برابر اروگوئه‌ای است که با همان تردیدها و تزلزل‌های تیم لوئیس دلا فوئنته پا به دور دوم مسابقات می‌گذارد. غول‌های این گروه در کسب ۳ امتیاز روز اول ناکام ماندند و اکنون با حس اضطرار و فشار بالا وارد این معرکه سرنوشت‌ساز می‌شوند.

پیرمرد ۴۰ ساله بالاتر از بوفون و دیبو مارتینز

ووزینیا و هم‌تیمی‌هایش در آتلانتا دست به تاریخ‌سازی زدند. این دروازه‌بان کهنه‌کار همچنان در حال بالا بردن ارزش اجتماعی و البته اقتصادی خود است؛ به طوری که تعداد دنبال‌کنندگان او در اینستاگرام تا روز شنبه ۲۰ ژوئن به رقم خیره‌کننده ۱۴.۶ میلیون نفر رسید تا او به ششمین گلر محبوب تاریخ فوتبال در این پلتفرم تبدیل شود. در حال حاضر تنها کاسیاس، ناواس، کورتوا، تراشتگن و دِخیا بالاتر از او قرار دارند و ایکر کاسیاس با ۲۰.۴ میلیون فالوور صدرنشین است. این سنگربان ۴۰ ساله و بااخلاق حالا در فضای مجازی از چهره‌های نامداری چون دیبو مارتینز، جانلوئیجی بوفون و آلیسون بکر عبور کرده است.

از این مرحله به بعد، هر اتفاقی برای کیپ‌ورد رخ دهد یک پاداش بزرگ محسوب می‌شود؛ تیمی که مردم کشورش از این دستاورد بزرگ غرق در شادی هستند اما عمیقاً باور دارند که می‌توانند حتی از این هم فراتر بروند. اگر آن‌ها راه شگفتی‌سازی را به خیلی از تیم‌ها یاد دادند، عربستان سعودی نیز با عملکردش مسیر گرفتن امتیاز از اروگوئه را به آن‌ها دیکته کرده است.

آشفتگی تاکتیکی در اردوی بیلسا و وضعیت مبهم ستاره‌های دفاعی

تیم ملی اروگوئه اگرچه در بازی نخست به موقع واکنش نشان داد و توانست یک امتیاز نجات‌بخش را کسب کند، اما تردیدهای زیادی را بر جای گذاشت؛ به ویژه پس از نیمه اول کابوس‌واری که در آن مارسلو بیلسا با تصمیماتش بازیکنان خود را کاملاً سردرگم کرده بود. تغییرات در ترکیب و بازی مقتدرانه فده والورده که با متمایل شدن به مرکز زمین، دستورات سرمربی مبنی بر ماندن در کناره‌ها را تا حدی نادیده گرفت، عوامل کلیدی بازگشت آلبی‌سلسته به بازی بودند.

تساوی و فشردگی غیرمنتظره در این گروه، کار را پیچیده کرده است. اروگوئه می‌داند که موظف به برداشتن گام محکمی است و اکنون باید زیر سایه این فشار سنگین و البته خاطره تلخ حذف از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به میدان برود. حضور آگوستین کانوبیو در ترکیب اصلی برای این بازی حیاتی به نظر می‌رسد، در حالی که خوزه ماریا خیمنز و رونالد آرائوخو هنوز به آمادگی ۱۰۰ درصد نرسیده‌اند.

مارسلو بیلسا در آستانه این دیدار تلاش کرده تا با تمجید از کیفیت حریف، انگیزه شاگردانش را بالا ببرد. او در این باره گفت: «آن‌ها تیمی از نظر بدنی تنومند، به لحاظ فنی ماهر و کاملاً سازمان‌یافته هستند؛ کیپ‌ورد تیمی است که شخصیت بالایی دارد.» این دقیقاً همان پیام هشداری است که اروگوئه برای رهایی از تردیدها و استرس‌های خود به آن نیاز مبرم دارد.

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