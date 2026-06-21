جنگ صعود در جام جهانی
دوئل سرنوشتساز مصر و نیوزیلند برای بلیت مرحله حذفی
تیمهای ملی مصر و نیوزیلند در دیداری حساس و تعیینکننده، برای کسب اولین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم میروند تا گام بلندی برای صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی بردارند.
به گزارش ایلنا، اگر پس از پایان دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بتوان با قاطعیت درباره یک موضوع صحبت کرد، آن موضوع چیزی نیست جز اینکه مصر و نیوزیلند همه را شگفتزده کردند؛ نمایش این دو تیم، باور آنها را برای تاریخسازی در این تورنمنت به شدت تقویت کرده است. دیگر آن روزهایی که این دو تیم در مواجهه با بلژیک (تساوی ۱-۱ مصر) و ایران (تساوی ۲-۲ نیوزیلند) رقیب دستوپا بستهای به شمار میرفتند گذشته است؛ حالا آنها تنها به دنبال این هستند که بازی خوب خود را به نتیجه تبدیل کنند تا به رویاپردازی خود ادامه دهند و به هدفی که به خاطرش به این تورنمنت آمدهاند دست یابند: ثبت اولین پیروزی تاریخ خود در جام جهانی.
فراعنه با رهبری محمد صلاح، پنجمین جام جهانی خود را تجربه میکنند و امیدوارند پس از ثبت ۳ تساوی (از جمله بازی اخیر برابر بلژیک) و متحمل شدن ۵ شکست، بالاخره اولین برد خود را جشن بگیرند. در سمت مقابل، تیم ملی نیوزیلند با یک نمایش بسیار قدرتمندانه مقابل ایران، برچسب ضعیفترین تیم گروه را از روی خود برداشت (آنها پایینترین رتبه را در رنکینگ فیفا میان تمام تیمهای حاضر در تورنمنت دارند) و اکنون در سومین حضور خود در جام جهانی، دقیقاً همین هدف بزرگ را نشانه رفتهاند.
خط و نشان مهاجم فراعنه و آرامش در اردوگاه نیوزیلند
حمزه عبدالکریم، مهاجم تیم ملی مصر، پس از بازی افتتاحیه با اعتمادبهنفس بالا درباره تلاش برای بهبود عملکردشان مقابل نماینده اقیانوسیه گفت: «ما تمام توان خود را در زمین گذاشتیم. بلژیک تیم بسیار بااستعدادی است، اما نمیتوانیم بگوییم بازی آسان بود یا سخت؛ مهمترین چیز این است که هر مسابقه سه امتیاز دارد.» مصریها به خوبی میدانند که در جام جهانی یک کار نیمهتمام دارند؛ جایی که هنوز نتوانستهاند اقتداری را که با کسب ۷ عنوان قهرمانی آفریقا در قاره خود نشان دادهاند، در بستر جام جهانی تکرار کنند.
در جبهه مقابل، رضایت نیوزیلندیها از بازی نخست خود کاملاً مشهود بود و دیگر اثری از استرس در تیم دیده نمیشود. حتی فشار اضافی که به دلیل حضور تیم پین، ستاره بسیار مشهور آنها، ایجاد شده بود و به طور ناخواسته پیش از بازی با ایران توجهات را دزدید، حالا کاملاً از بین رفته است. الیا جاست با اشاره به اینکه شانس کسب اولین پیروزی هر لحظه نزدیکتر میشود، گفت: «نکات مثبت زیادی وجود دارد که ما از این بازی اول به دست آوردیم. مسابقه بسیار خاصی بود و شروع کار با یک امتیاز اصلاً بد نیست.»
اولین رویارویی در تاریخ جام جهانی و وضعیت آماری دو تیم
این مسابقه، نخستین تقابل تاریخ دو تیم در چارچوب رقابتهای جام جهانی خواهد بود. آنها پیش از این یک بار در قالب یک بازی دوستانه در سال ۲۰۲۴ به مصاف هم رفته بودند که آن دیدار با برتری خفیف ۱ بر صفر به سود فراعنه خاتمه یافته بود.
از نظر آماری، آفریقاییها در فرم فوقالعادهای پا به این میدان میگذارند؛ آنها در ۵ مسابقه اخیر خود تنها یک بار مقابل برزیل (با نتیجه ۲ بر ۱) شکست خوردهاند و در بقیه بازیها موفق به شکست دادن عربستان سعودی (۴ بر صفر) و روسیه (۱ بر صفر) شده و مقابل اسپانیا (۰-۰) و بلژیک به تساوی رسیدهاند. در طرف مقابل، نیوزیلند در پنج بازی اخیر خود تنها به یک پیروزی (مقابل شیلی) دست یافته، یک بار برابر ایران مساوی کرده و در سه مسابقه دیگر مقابل انگلستان، هائیتی و فنلاند تن به شکست داده است.