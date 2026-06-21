به گزارش ایلنا، تقابل جاری و جذاب تیم‌های ملی تونس و ژاپن در چارچوب رقابت‌های جام جهانی، با رسیدن به ایستگاه هزارمین مسابقه این تورنمنت بزرگ، یک میثاق و نقطه عطف تاریخی را در دنیای فوتبال به ثبت رساند.

از نخستین دوره این پیکارها در سال ۱۹۳۰ تا تورنمنت فعلی، جام جهانی فیفا شاهد مسابقات ماندگار فراوانی با حضور تعدادی از بهترین تیم‌ها و بازیکنان نامدار تاریخ فوتبال بوده است. اولین بازی‌های تاریخ جام جهانی در ۱۳ جولای ۱۹۳۰ کلید خورد؛ جایی که در دو مسابقه همزمان در شهر مونته‌ویدئو، ایالات متحده آمریکا با نتیجه ۳ بر صفر بلژیک را از پیش رو برداشت و فرانسه با حساب ۴ بر ۱ مکزیک را در هم کوبید. لوسین لوران فرانسوی در جریان آن مسابقه، اولین گل تاریخ جام جهانی را به نام خود ضرب کرد.

روایت خواندنی فیفا از ایستگاه صدم تا فینال‌های قرن

رقم زدن ایستگاه صدمین مسابقه تاریخ این تورنمنت در دوره ۱۹۵۴ محقق شد؛ جایی که اتریش در مسابقه رده‌بندی موفق شد اروگوئه را با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب کند. دویستمین مسابقه تاریخ نیز در فینال دراماتیک سال ۱۹۶۶ رقم خورد؛ نبردی که در آن انگلستان در ورزشگاه ومبلی با نتیجه ۴ بر ۲ آلمان را شکست داد و جف هرست در آن یک هت‌تریک تاریخی و ماندگار را ثبت کرد.

در سال ۱۹۷۸، میثاق سیصدمین بازی به طور مشترک به دو مسابقه همزمان اختصاص یافت، در حالی که پیروزی ۱ بر صفر آرژانتین مقابل اروگوئه در سال ۱۹۸۶، چهارصدمین مسابقه تاریخ جام جهانی را رقم زد؛ تیمی که در نهایت تحت فرمانروایی دیگو مارادونا جام قهرمانی را بالای سر برد.

نقطه عطف پانصدمین مسابقه در جریان بازی‌های دوره ۱۹۹۴ به دست آمد، در حالی که ششصدمین نبرد تاریخ در سال ۲۰۰۲ با تساوی بدون گل فرانسه و اروگوئه ثبت شد. در سال ۲۰۰۶ و در مرحله یک‌هشتم نهایی، هفتصدمین مسابقه تاریخ با برتری ۳ بر ۱ فرانسه مقابل اسپانیا همراه شد.

تساوی ۲-۲ آلمان مقابل غنا در سال ۲۰۱۴ نشانگر هشتصدمین بازی بود و نهصدمین مسابقه نیز به فینال باشکوه سال ۲۰۱۸ اختصاص یافت؛ جایی که فرانسه با شکست ۴ بر ۲ کرواسی، دومین ستاره قهرمانی خود را روی سینه چسباند. اکنون، با جریان داشتن مسابقه تونس و ژاپن، فصل درخشان و باشکوه دیگری به کتاب قطور و غنی جام جهانی فیفا افزوده می‌شود تا بار دیگر جذابیت و نفوذ بی‌امان و جهانی این تورنمنت به تصویر کشیده شود.

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