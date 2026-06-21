عذرخواهی رسمی مجری فرانسوی از ستاره بلژیک

به گزارش ایلنا، این جنجال بزرگ روز جمعه و در جریان یک برنامه زنده در شبکه اکیپ کلید خورد؛ جایی که جرمی دوکو، بال تکنیکی تیم ملی بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶، فاش کرد که احتمال دارد در ماه جولای برای تولد نخستین فرزندش اردوی شیاطین سرخ را ترک کند. این تصمیم با واکنش تند فرانس پیرون مواجه شد که روی ماهیت تکرارنشدنی تورنمنتی مثل جام جهانی تاکید داشت.

این مجری فرانسوی روی آنتن زنده گفت: «شما باید این موضوع را درک کنید که حضور در جام جهانی یک امتیاز ویژه و یک افتخار وصف‌ناپذیر است. صدها فوتبالیست وجود دارند که حاضرند برای ایستادن در جایگاه شما دست به هر کاری بزنند؛ این اتفاقی است که شاید دیگر هرگز در طول زندگی‌تان تکرار نشود. این یک لحظه کاملاً خاص و تحقق رویای دوران کودکی است.» او در ادامه صحبت‌های جنجالی‌اش اضافه کرد: «و حالا شما می‌خواهید همه این‌ها را رها کنید تا در مراسم زایمان همسرتان حاضر شوید؟ ببخشید این لحن را به کار می‌برم، اما آنجا یک موقعیت کثیف و چندش‌آور است که پدر هیچ کارایی خاصی در آن ندارد و صرفاً مثل یک بازیگر سیاهی لشکر است.»

عقب‌نشینی مجری فرانسوی در فضای مجازی

واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات بسیار سریع و کوبنده بود و خیل عظیمی از کاربران، پیرون را به خاطر دیدگاهش درباره جایگاه پدری و بی‌ارزش جلوه دادن ارکان خانواده به‌شدت محکوم کردند. با بالا گرفتن این موج خشم عمومی و حتی انتقاد همکارانش، پیرون ترجیح داد برای آرام کردن اوضاع، از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به این غائله خاتمه دهد. او پافشاری کرد که این جملات صرفاً بازتاب‌دهنده دیدگاه شخصی خودش بوده و ارتباطی به رسانه اکیپ یا تیم برنامه‌ساز ندارد.

او در صفحه خود نوشت: «من در قالب یک بحث برنامه‌محور، نظرات شخصی‌ام را بیان کردم. این صحبت‌ها فقط متعلق به خود من است و به هیچ وجه موضع یک گروه یا رسانه نیست. کاملاً درک می‌کنم که این عبارات ممکن است باعث شوکه شدن، توهین یا رنجش خاطر برخی از شما شده باشد و از این بابت صمیمانه متاسفم.» او در پایان خاطرنشان کرد: «قصد من هرگز کوچک شمردن جایگاه یا نقش پدران در کنار همسر و فرزندانشان نبوده است.»

پایبندی ستاره من‌سیتی به اصول خانواده

وینگر ۲۴ ساله و گران‌قیمت منچسترسیتی از همان ابتدای هفته مواضع خود را کاملاً شفاف اعلام کرده بود. از نظر او، خانواده همیشه در اولویت اول قرار دارد، هرچند به وظایف حرفه‌ای خود در قبال شیاطین سرخ بلژیک نیز واقف است. دوکو در این باره به رسانه‌ها گفته بود: «همه‌چیز به زمان دقیق وقوع این اتفاق بستگی دارد، اما این نخستین فرزند من است و من واقعاً می‌خواهم در آن لحظه آنجا حضور داشته باشم.»

این ستاره جوان در تشریح موضع خود ادامه داد: «اگر از من بپرسید چه می‌خواهم، پاسخم این است که هیچ پدری دوست ندارد تولد اولین فرزندش را از دست بدهد. اما این را هم می‌دانم که فوتبال ملاحظات و تعهدات خاص خودش را دارد. من مطمئنم که فدراسیون فوتبال بلژیک از بازیکنانش حمایت می‌کند و شرایط آن‌ها را به خوبی درک خواهد کرد. باید جلوتر برویم و ببینیم چه کاری می‌توان انجام داد.»

بیماری عجیب دوکو را خانه نشین کرد

جدال رسانه‌ای بر سر مرخصی خانوادگی دوکو در بدترین زمان ممکن برای بلژیک رخ داده است، چرا که این وینگر سرعتی در داخل مستطیل سبز نیز با مشکلات بدنی دست‌وپنجه نرم می‌کند. فراتر از این چالش‌های خانوادگی، ستاره سیتی با بیماری عجیبی مواجه شده که ریتم بازی او را پس از تساوی ۱-۱ روز اول مقابل مصر به شدت مختل کرده است.

شیاطین سرخ در حال حاضر برای بقا در گروه سخت D جام جهانی می‌جنگند و بر اساس آخرین گزارش‌های پزشکی تایید شده، عفونت مکرر تنفسی باعث شده تا این وینگر تکنیکی به طور قطعی بازی حساس و سرنوشت‌ساز مقابل تیم ملی ایران را از دست بدهد.

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