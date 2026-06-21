به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس با انتشار پیامی معنادار در فضای مجازی، نسبت به نحوه صدور مجوز حرفه‌ای برای یکی از باشگاه‌های رقیب واکنش نشان داد و تلویحاً به موضوع مجوز حرفه‌ای استقلال پرداخت.

در شرایطی که بحث دریافت مجوز حرفه‌ای باشگاه استقلال همچنان یکی از سوژه‌های داغ فوتبال ایران است، حساب رسمی باشگاه پرسپولیس در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار متنی صریح، از تفاوت میان «کسب مجوز حرفه‌ای به صورت قانونی» و «دریافت مجوز خارج از چارچوب قانونی» سخن گفت.

در این پیام آمده است: «تفاوت بزرگی میان کسب مجوز حرفه‌ای به صورت قانونی و دریافت مجوز حرفه‌ای خارج از چارچوب قانونی وجود دارد. وقتی قواعد یکسانی برای صدور مجوز باشگاه‌ها لحاظ نشود، بی‌اعتمادی گسترش می‌یابد و خشم میان هواداران افزایش پیدا می‌کند.»

باشگاه پرسپولیس در ادامه نیز با لحنی هشدارآمیز تأکید کرده است: «سکوت کرده‌ایم؛ اما هر سکوتی ابدی نیست.»

این موضع‌گیری که تنها چند ثانیه پس از انتشار با واکنش گسترده هواداران همراه شد، به‌عنوان کنایه‌ای آشکار به پرونده مجوز حرفه‌ای استقلال تعبیر شده است. اگرچه سرخ‌پوشان نامی از باشگاه رقیب نبرده‌اند، اما ادبیات به‌کاررفته در این پیام نشان می‌دهد که پرسپولیسی‌ها نسبت به روند صدور مجوز حرفه‌ای برای آبی‌پوشان انتقاد جدی دارند.

به نظر می‌رسد جدال سنتی استقلال و پرسپولیس این بار از زمین مسابقه فراتر رفته و به موضوعات مدیریتی و حقوقی نیز کشیده شده است؛ موضوعی که احتمالاً در روزهای آینده واکنش‌های بیشتری از سوی دو باشگاه به دنبال خواهد داشت.

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