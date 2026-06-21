اینتر برای تقویت خط دفاع وارد بازار شد

به گزارش ایلنا به نقل از کوریره دلو اسپورت، بیپه ماروتا، مدیرعامل اینتر، امروز راهی رم می‌شود تا در انتخابات ریاست جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا شرکت کند. این سفر همچنین فرصتی برای ادامه گفت‌وگوها با لوکا پرکاسی، مدیرعامل آتالانتا، و دیگر نمایندگان باشگاه‌های سری‌آ خواهد بود.

انتظار می‌رود مذاکرات اینتر و آتالانتا درباره پالسترا در روزهای آینده ادامه پیدا کند، هرچند تصمیمات نهایی احتمالاً به اوایل هفته آینده موکول خواهد شد.

در همین حال، اینتر گزینه‌های دیگری را نیز دنبال می‌کند. مدیران این باشگاه مذاکراتی برای جذب ایوان پروودل، دروازه‌بان لاتزیو، آغاز کرده‌اند و منتظر چراغ سبز نهایی کلودیو لوتیتو، رئیس لاتزیو، هستند.

همچنین مذاکرات برای جذب عمر سوله از اودینزه در جریان است. این بازیکن مورد توجه کریستیان چیوو، سرمربی اینتر، قرار گرفته و باشگاه امیدوار است فاصله میان پیشنهاد ۲۲ میلیون یورویی خود و درخواست ۳۰ میلیون یورویی اودینزه را کاهش دهد.

در بخش دیگری از برنامه‌های اینتر، آینده استفان دی‌فرای نیز اهمیت دارد. در صورتی که مدافع هلندی راهی پاناثینایکوس شود، نراتزوری فضای لازم برای جذب جانشین او را خواهد داشت.

همچنین احتمال حضور کرتیس جونز در خط میانی اینتر به جدایی داویده فراتزی وابسته است؛ موضوعی که هنوز اطلاعات قطعی درباره آن منتشر نشده و آینده این بخش از ترکیب این تیم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

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