مسی بهترین تاریخه ولی الگوی من یکی دیگهست
اعتراف غیرمنتظره لامین یامال در اردوی لاروخا
لامین یامال با انتخاب لیونل مسی به عنوان بهترین بازیکن تاریخ، اعتراف کرد که برخلاف تصور همگان، نیمار جونیور الگوی اصلی فوتبالیاش بوده است.
به گزارش ایلنا، با وجود صعود سریع و شگفتانگیز او به بالاترین سطوح فوتبال جهان همراه با بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، یامال کاملاً زمینخورده و متواضع باقی مانده و قدردان کسانی است که پیش از او این مسیر را هموار کردهاند. هنگامی که از این ستاره جوان درباره لیونل مسی، اسطوره بیتکرار بارسلونا سوال شد، او هیچ جای شکی درباره میراث ماندگار این فوقستاره آرژانتینی باقی نگذاشت.
یامال در گفتگو با شبکه تلویزیونی RTVE گفت: «من فکر میکنم او در هر مسابقه ثابت میکند که بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است. اگر کسی در این مورد شک دارد، به این دلیل است که خودش به دنبال بهانهجویی میگردد؛ اینجا دیگر حرفی برای گفتن باقی نمیماند. از نظر من، او بهترین است.»
ردپای جادوی برزیلی در کاتالونیا
ردپای نفوذ و تاثیر نیمار را به وضوح میتوان در تمام طول بازی یامال تماشا کرد. چه در دریبلهای جسورانه، گامهای سریع یا تمایل او برای از پیش برداشتن بدون ترس مدافعان روبرو، این پدیده بارسلونا بسیاری از ویژگیهای شاخص این ستاره برزیلی را در بازی خود پیاده کرده است.
وقتی نوبت به معرفی بازیکنی رسید که بیش از هر کس دیگری به سبک بازی او شکل داده است، یامال بدون ذرهای تردید پاسخ داد: «به طور واضح، الگوی من نیمار است؛ چون عاشق تماشای بازی او هستم، اما مسی بهترین بازیکن است و هیچ بحثی در این باره وجود ندارد.»
نگرانیهای بدنی و روند تطبیقپذیری در جام جهانی
در شرایطی که لاروخا خود را برای مسابقه بعدی در جام جهانی مقابل عربستان سعودی آماده میکند، این مهاجم خواستار احتیاط درباره وضعیت بدنی خود شد. او با توجه به اینکه به تازگی با مصدومیتهای جزیی دستوپنجه نرم کرده، بازگشت تدریجی به اوج آمادگی را به قرار گرفتن زیر فشار سنگین ترجیح میدهد. او توضیح داد که حضور ۹۰ دقیقهای در زمین مسابقه در این مرحله از تورنمنت ممکن است زودهنگام باشد؛ چرا که او همچنان در حال بررسی روند بهبودی خود است.
این مهاجم تکنیکی در ادامه افزود: «فکر میکنم خیلی زود است و نیازی به عجله نیست. من ابتدا باید یک فرآیند تطبیقپذیری را پشت سر بگذارم. فکر نمیکنم اکنون زمان مناسبی برای بازی کردن در کل یک مسابقه باشد، اما میتوانم به هر میزانی که سرمربی صلاح بداند در زمین حضور داشته باشم.» وینگر جوان لاروخا همچنین اعتراف کرد که ترس شدیدی داشته که مبادا مصدومیتهای اخیرش باعث خط خوردن کامل او از لیست تیم ملی شود و یادآور شد که در طول دوران ریکاوری، این تورنمنت تنها چیزی بوده که در ذهنش جریان داشته است.
خطونشان برای غولهای جهان
با نگاهی به مراحل حذفی جام جهانی، یامال به هیچ وجه علاقهای به انتخاب یک مسیر راحت تا دیدار فینال ندارد. با احتمال برخورد با غولهایی مانند آرژانتین در مرحله یکهشتم نهایی، این وینگر از این چالش بزرگ استقبال کرد. او بر این باور است که اسپانیا برای بالا بردن جام قهرمانی باید آمادگی شکست دادن هر تیمی را داشته باشد؛ فارغ از نام و اعتبار آنها یا حضور ستارههایی مثل مسی و کیلیان امباپه.
او با قاطعیت گفت: «ما اسپانیا هستیم و میخواهیم با بهترین تیمهای دنیا سرشاخ شویم.» او همچنین اضافه کرد که هیچ وسواسی روی آمار گلزنی انفرادی خود ندارد: «سبک بازی من متفاوت است و تمام تمرکزم روی لذت بردن از فوتبال و برنده شدن تیم است. من دوست ندارم ۱۶ گل به ثمر برسانم اما در مرحله نیمهنهایی از جام خداحافظی کنیم؛ این چیزی نیست که من به دنبالش باشم.»