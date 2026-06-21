به گزارش ایلنا، پیروزی ۵-۱ هلند برابر سوئد باعث شد این تیم با ۴ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۴ در کنار ژاپن در صدر جدول گروه F قرار بگیرد؛ با این تفاوت که نارنجی‌ها به دلیل تعداد گل زده بیشتر، فعلاً رتبه نخست را در اختیار دارند.

در شرایط فعلی، نتیجه دیدار پایانی گروه اهمیت زیادی دارد و هر گل می‌تواند در تعیین صدرنشین نقش داشته باشد. هلند در آخرین مسابقه خود باید حداقل نتیجه‌ای مشابه ژاپن کسب کند تا جایگاه نخست را حفظ کند.

هر دو دیدار پایانی گروه F به صورت همزمان برگزار می‌شود و در صورت برابری امتیازات و تفاضل گل، معیارهای بعدی مانند گل زده و سپس موارد انضباطی تعیین‌کننده خواهند بود.

صدرنشینی در این گروه می‌تواند برای هلند اهمیت زیادی داشته باشد، چرا که بر اساس جدول فعلی مرحله حذفی، تیم اول گروه مسیر متفاوتی نسبت به تیم دوم خواهد داشت و ممکن است از رویارویی زودهنگام با برخی مدعیان بزرگ دور بماند.

در حال حاضر تیم‌هایی مانند آرژانتین، فرانسه، انگلیس، اسپانیا و پرتغال در بخش دیگری از جدول حذفی قرار دارند، هرچند با توجه به ادامه مسابقات، این شرایط می‌تواند تغییر کند.

هلند حتی در صورت از دست دادن صدرنشینی نیز شانس صعود دارد. شکست در بازی پایانی مقابل تونس مانع قطعی حذف این تیم نخواهد شد و با توجه به پیروزی پرگل مقابل سوئد، احتمال قرار گرفتن این تیم در میان بهترین تیم‌های سوم همچنان وجود دارد.

با این حال، هدف اصلی شاگردان کومان حفظ صدر جدول است؛ چرا که یک جایگاه بهتر در مرحله گروهی می‌تواند در ادامه مسیر جام جهانی، امتیاز مهمی برای نارنجی‌ها باشد.

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